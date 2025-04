Choroba (nie tylko) związana z alkoholem

Alkohol jako jedna z największych i najbardziej powszechnych toksyn jest najczęstszym czynnikiem sprawczym przewlekłego zapalenia trzustki. Dzieje się tak dlatego, że „procenty” nieodwracalnie uszkadzają komórki trzustkowe. Innym czynnikiem predysponującym do wystąpienia tego schorzenia jest predyspozycja genetyczna (jeśli któreś z rodziców choruje na przewlekłe zapalenie trzustki, to szansa na to, że dziecko także zachoruje jest bardzo duża). Ponadto częściej chorują ludzie otyli, cierpiący na choroby z autoagresji, chorujący na wątrobę i nerki, palący papierosy oraz przewlekle przyjmujący szkodliwe i toksyczne leki. Do zachorowania predysponuje także nieprawidłowa anatomia samej trzustki oraz jej przewodów i sąsiadujących narządów.

Reklama

Przewlekłe zapalenie trzustki rozwija się bez objawów

Przewlekłe zapalenie trzustki może rozwijać się niepostrzeżenie lub dawać bardzo niespecyficzne objawy, które przez większość chorych mogą być bagatelizowane lub wiązane z zupełnie innymi schorzeniami. Na przykład przewlekłe biegunki często wiązane są z błędami dietetycznymi i nie są powodem do obaw dla większości chorych. Charakterystyczny ból brzucha także może być ignorowany. Chory zwraca na niego uwagę dopiero, gdy staje się uporczywy, nawraca coraz częściej i z większą intensywnością.

Czy przewlekłe zapalenie trzustki można wyleczyć?

Niestety przewlekłe zapalenie trzustki jest chorobą nieuleczalną i w większości przypadków leczenie opiera się jedynie na zwalczaniu objawów. Zniszczonych komórek trzustkowych nie da się bowiem odtworzyć. Jednakże przy prawidłowej kontroli objawów oraz regularnym przyjmowaniu leków, chory może prowadzić normalny, aczkolwiek bardziej oszczędny tryb życia. Jednym z elementów leczenia jest wyeliminowanie używek takich jak alkohol i papierosy, które mogą przyspieszać rozwój choroby. Istnieją także pewne ograniczenia dietetyczne polegające na spożywaniu pokarmów bogatych w białko i ubogich w tłuszcze.

Chory musi być pod stałą opieką lekarską oraz wykonywać regularne badania krwi w celu kontrolowania czynności trzustki.

Uwaga na cukrzycę!

W przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki bardzo często rozwija się cukrzyca, czyli choroba polegająca na niedoborze insuliny. Dzieje się tak dlatego, że postępującemu zniszczeniu ulegają także komórki wysp trzustkowych, które wydzielają właśnie insulinę. Wtedy chory musi poddać się leczeniu, które polega na uzupełnianiu niedoborów insuliny zastrzykami oraz ograniczeniach dietetycznych, eliminujących z codziennych posiłków cukry proste.

Reklama

Czytaj też: Jaka dieta jest najlepsza w chorobach zapalnych trzustki?