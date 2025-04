Dowiedz się, jak postępować, aby z udarem słonecznym, omdleniem czy odwodnieniem organizmu nie trafić do szpitala.

Poznaj 5 skutecznych sposobów, jak przetrwać upały!

1. Pij dużo wody

Jak mantra co roku w upalne dni wraca to zalecenie. Dlaczego? Organizm człowieka chłodzi się wydzielając pot. Wyniki badań wskazują, że w gorące dni tracimy aż od 0,8 – 1,2 litra potu na godzinę. Dlatego często trzeba uzupełniać jej poziom, aby nie doszło do odwodnienia. Powinny o tym pamiętać w szczególności osoby starsze, z chorobami serca i opiekunowie małych dzieci, u których niedobór wody w skrajnych przypadkach może doprowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych.

2. Chroń ciało i skórę

Warto używać w tym celu wszelkich kremów, balsamów i olejków, które zawierają zarówno filtr UVA, jak i UVB, co pozwoli chronić skórę przed obydwoma rodzajami promieniowania. Lekceważenie tej zasady może doprowadzić nie tylko do poparzeń słonecznych, ale także do poważnych chorób skóry. Całkowitą ochronę naszego ciała dopełni odpowiednio dobrany strój. Ważne, aby w trakcie upałów unikać sztucznych materiałów i ciemnych kolorów ubrań. Wybierzmy więc lekkie, przewiewne, nieobcisłe stroje z naturalnych tkanin, takich jak: bawełna, len, jedwab. Pozwalają one oddychać skórze i dodatkowo zabezpieczą przed słońcem.

3. Wybieraj lekkostrawne posiłki

W letnie, upalne dni tempo przemiany materii spada, bo organizm nie musi wytwarzać tyle ciepła jak zimą, żeby się ogrzać. Często towarzyszy temu zmniejszenie łaknienia. Ale uwaga, nie oznacza to, że nie musimy nic jeść. Wręcz przeciwnie - warto sięgać po jedzenie nawet co trzy godziny, ale niech będą to małe porcje złożone przede wszystkim z owoców, warzyw, przetworów mlecznych i produktów zbożowych. Z pewnością powinniśmy ograniczyć spożycie tłustego mięsa, do którego strawienia organizm musi wytworzyć dużo energii, a zatem i ciepła.

Poznaj 25 przepisów na obiady na upalne dni

4. Chłódź wodą ciało

Warto po powrocie z dworu w upalny dzień na początku chwilę się zrelaksować, a potem wejść pod prysznic stopniowo chłodząc ciało wodą.Jeśli gorące dni przyszło przeżywać nam w pracy, warto co pewien czas pod bieżącą wodą myć ręce, schładzać chłodną wodą kark i nadgarstki oraz twarz. W trakcie upałów dużo łatwiej o zakażenia pokarmowe. Bakterie je powodujące uwielbiają ciepło i pot, które stanowią dla nich świetną pożywkę do wzrostu i rozprzestrzeniania się. Dlatego w upał nie wolno zapominać o podstawowych zasadach higieny, których kluczowym elementem jest właśnie mycie rąk.

5. Unikaj dużego wysiłku

Duża aktywność fizyczna kiedy na dworze słupki rtęci sięgają 30 stopni, może skończyć się ciężkimi powikłaniami zdrowotnymi, które mogą wykluczyć nas z treningów na dłuższy czas. Warto o tym pamiętać i wybierać takie godziny dnia na bieganie czy rower, kiedy słońce nie jest w zenicie.

