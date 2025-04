Zgaga – przykra codzienność

Każdy dzień dla przyszłej mamy to czas oczekiwania na narodziny dziecka. Stale powiększający się brzuszek, idzie w parze z wieloma przykrymi dolegliwościami ze strony organizmu. Jedną z nich jest zgaga - narastający problem podczas całego okresu ciąży. Dotyka on 22% kobiet w pierwszym trymestrze ciąży, 39% w drugim i aż 72% w trzecim.

Jest on spowodowany głównie zwiotczeniem ścian mięśni przewodu pokarmowego na skutek działania progesteronu. W późniejszych miesiącach ciąży dyskomfort wynika dodatkowo z ucisku powiększającej się macicy na żołądek i jelita, zaburzając pracę przewodu pokarmowego.

Zgaga wpływa na pogorszenie samopoczucia, a w wielu przypadkach skutecznie uniemożliwia także sen przyszłej mamy - mówi Prof. Wojciech Cichy, gastroenterolog.

Naturalne bezpieczeństwo, czyli jak bezpiecznie pozbyć się zgagi

W trosce o dziecko, kobiety przede wszystkim decydują się na domowe sposoby walki ze zgagą, takie jak jedzenie migdałów czy picie mleka. Czasem naturalne sposoby znane naszym matkom i babkom nie są tak szybkie i skuteczne, jak leki dostępne w aptece. Istnieją różne suplementy diety, które w łagodny i bezpieczny sposób niwelują dolegliwości.

Szybka ulga po 3 minutach

Dla przywrócenia dobrego samopoczucia przyszłych mam bardzo istotna jest błyskawiczna ulga od uciążliwej, zaburzającej radość z macierzyństwa zgagi. Dlatego kobiety co raz częściej sięgają po leki, które są skuteczne i jednocześnie bezpieczne dla nich i dla ich maluszków.

W działaniach tego typu leków ważne jest, że zapobiegają możliwości uszkodzenia przełyku i niwelują uczucie palenia za mostkiem, a dodatkowo są całkowicie bezpieczne dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji.

