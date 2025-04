Czym jest alergia?

Alergia jest stanem nadwrażliwości (IgE zależnej) na rożnego rodzaju czynniki, które mogą wywołać szereg objawów od pokrzywki na skórze po stany zagrażające życiu. Alergicy zatem nadmiernie reagują na alergeny które dla innych pozostają obojętne.

Alergenem może być wszystko od składników pokarmowych po jady zwierząt. Nawet bardzo krótki i powierzchowny kontakt z alergenem może wywołać niepożądane objawy, najczęściej wypryski i opuchliznę skóry.

Kiedy podejrzewać u siebie alergię?

Alergię łatwo pomylić z przeziębieniem. Jednak w przypadku alergii, dość istotną różnicą jest brak podwyższonej temperatury ciała.

Do objawów które powinny nas zaniepokoić należą:

świąd skóry,

suchy szczekający kaszel,

napady kichania (szczególnie w przypadku bliskości alergenu).

Diagnozujemy alergię

Gdy podstawowe objawowe leczenie nie pomaga należy zgłosić się do specjalisty. Podstawowym badaniem do wykrycia alergii są testy skórne. Ale jak zawsze na pierwszym miejscu stawia się wywiad alergiczny. Jego celem jest ustalenie skłonności rodzinnych do alergii, wcześniejsze występowanie podobnych objawów oraz ustalenie palety objawów, jakie towarzyszą przy zaostrzeniu alergii.

Punktowe testy skórne pozwalają lekarzowi nie tylko na określenie alergenów, ale także wielkości odpowiedzi immunologicznej na naniesiony na skórę alergen. Miarą tego ostatniego jest wielkość powstającego pęcherzyka.

Istnieją także testy prowokacyjne lub inaczej donosowe, gdzie alergen podaje się w postaci wdechowej (inhalacje) lub bezpośrednio nanosi na błonę śluzową nosa. Następnie ocenia się stopień reakcji na podany alergen. Jest to przydatny test w diagnostyce alergii zawodowych oraz alergii wziewnych.

Inna metodą jest test prowokacji spojówek, gdzie alergen o zwiększającym się stężeniu podaje się do worka spojówkowego do jednego oka natomiast rozcieńczalnik do drugiego. Pojawienie się zaczerwienienia i świądu wskazuję na prawdopodobieństwo uczulenia. Mniej popularne są testy dooksrzelowe gdzie ocenia się reaktywność dróg oddechowych na alergen oraz nadreaktywność np. na zimne powietrze czy po podaniu histaminy.

Wynik testów potwierdzamy badaniami laboratoryjnymi

Kolejnym krokiem po testach prowokacyjnych jest zbadanie całkowitej liczby immunoglobuliny E w surowicy, która ma bezpośrednie znaczenie w powstawaniu objawów alergii. Jej stężenie jest uzależnione od zdolności syntezy oraz od mechanizmów jej kontroli w organizmie. Prawidłowy wynik IgE nie wyklucza jednak alergii! Najczęściej oznacza się ją w odniesieniu do roztoczy kurzu, pyłku drzew, chwastów, pleśni, traw, owadów a także pokarmów. Badanie to jest bardzo ważne szczególnie w diagnostyce dzieci i osób, u których nie można wykonać testów prowokacji, lub ich wynik może być ze względu na inne czynniki zakłócony.