Co jest przyczyną grzybicy skóry głowy?

Grzybami wywołującymi grzybice skóry owłosionej głowy są najczęściej M.canis i T.mentagrophytes. Są to grzyby zoofilne, czyli przenoszone ze zwierząt na ludzi, przez co często leczą się ciężej. Warto pamiętać, że także w miastach, można się zarazić grzybami. Najczęściej chorują dzieci, zakażając się od kotów.

Po czym rozpoznać grzybicę skóry głowy?

Grzybice głowy mogą mieć różny przebieg i dawać różne objawy. Wyróżniamy trzy główne rodzaje grzybic, z których ostania praktycznie już nie występuje w Polsce: grzybicę drobnozarodnikową, strzygącą i woszczynową.

Grzybica drobnozarodnikowa owłosionej skóry głowy przejawia się dużymi ogniskami, które charakteryzują się złuszczaniem skóry i krótkimi, równo ułamanymi włosami. Ciekawostką jest fakt, że ten rodzaj grzybicy charakteryzuje się fluorescencją w świetle ultrafioletowym.

Przyczyną grzybicy strzygącej powierzchowna owłosionej skóry głowy są grzyby przenoszone z człowieka na człowieka (antropofilne). Choroba ta objawia się drobnymi ogniskami z niezmienioną skórą, za to z nierówno ułamanymi włosami.

Grzybica strzygąca głęboka owłosionej skóry głowy powodowana jest przez grzyby zoofilne. Jej objawami są sączące się guzy z krostami na powierzchni. Zmiana skórna jest zapalona i z łatwością można z niej usunąć włosy.

Wszystkie grzybice skóry głowy rozwijają się powoli, aż do zajęcia całej owłosionej płaszczyzny. Zanim jednak rozpozna się grzybice skóry głowy należy się upewnić, że nie jest to łuszczyca lub łojotokowe zapalenie skóry. Także łysienie plackowate i ropne zapalenie mieszków włosowych mogą dawać podobny wygląd. Najlepiej zróżnicuje je lekarz dermatolog. Czasami niezbędna będzie hodowla mikrobiologiczna.

Łupież też mogą powodować grzyby

Szacuje się, że 25% ludzi może być zakażonych grzybem Malassezia furfur, który powoduje swędzące plamiste odbarwienia skóry nazywane łupieżem pstrym. Przyczyną zmian skórnych jest zahamowanie przez enzymy grzyba enzymów produkujących melaninę.

Leczenie grzybic skóry głowy

Zwykle wystarczające jest leczenie miejscowe przy użyciu maści lub kremów z klotrymazolem i mikonazolem. W bardziej zaawansowanych stadiach choroby lub przy zajęciu dużej powierzchni głowy stosuje się leki doustne. Jeśli chodzi o łupież pstry leczeniem jest miejscowe stosowanie ketokonazolu.

