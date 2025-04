Jak rozpoznać grzybicę stóp?

Grzybica stóp stanowi 22% wszystkich chorób nóg. Do przyczyn tak wysokiego odsetku chorób związanych z grzybicą zalicza się rozwój technologii, zmianę stylu życia - coraz więcej czasu spędzamy w ciepłych pomieszczeniach, korzystamy z basenów, zabiegów upiększających. Do tego należy dodać większe zagęszczenie ludności, sztuczne tkaniny i efekt w postaci grzybicy stóp gotowy. To właśnie problem grzybicy stóp chciałbym Wam przybliżyć.