Objawy bakteryjnego zapalenia pochwy są dosyć uciążliwe.

Reklama

Okazuje się jednak, że można we własnym zakresie rozpoznać infekcję, a nawet podjąć właściwe leczenie. Jest to niezmiernie ważne w czasach, gdy nie zawsze mamy możliwość udania się do specjalisty.

Co to jest BV?



W przypadku bakteryjnego zapalenia pochwy naturalne środowisko w jej wnętrzu zostaje zaburzone

i zamiast pałeczek kwasu mlekowego dominują bakterie beztlenowe. Na skutek tego dochodzi do podwyższenia poziomu pH do powyżej 4,5.

Co wywołuje BV?



Czy są czynniki zwiększające prawdopodobieństwo zachorowania na bakteryjne zapalenie pochwy? Jest ich kilka. Należą do nich m.in. częsta zmiana partnerów seksualnych, współżycie bez prezerwatywy, niedobór witaminy D3, chroniczny stres czy palenie papierosów. Czy można zapobiegać nawrotom infekcji bakteryjnych? W ostatnim czasie wiele badań pokazuje dużą skuteczność stosowania probiotyków w celu zapobiegania nawrotom BV. Ważna jest także właściwa codzienna higiena intymna – stosowanie delikatnych środków do higieny intymnej, które pomagają utrzymać fizjologiczne pH okolic intymnych i zapobiegają infekcjom. Takim żelem jest Żel do higieny intymnej ActiveProtection z linii GINEintima.

Typowe objawy BV



Do typowych objawów należy wystąpienie nieprawidłowej wydzieliny z pochwy, czyli upławów

w kolorze szaro-białym, które wydzielają nieprzyjemny „rybi” zapach. Charakterystyczne jest to, że nieprzyjemna woń upławów nasila się po stosunku. Nawet jeśli dolegliwości nie są aż tak bardzo wyraźne, BV można samodzielnie wykryć robiąc test pH (na rynku dostępny jest GINEintima Test pH), który pozwala wykryć najbardziej charakterystyczną cechę tej infekcji, czyli podwyższony poziom pH. Dzięki testowi pH można określić czy objawy są wynikiem infekcji grzybiczej, czy bakteryjnej i następnie dobrać właściwe leczenie.

Jak leczyć?



Jeśli nie udało się zapobiec infekcji okolic intymnych i nie masz możliwości skonsultować się

z lekarzem, nie martw się! Upewnij się, jaka to infekcja i zastosuj właściwe leczenie. Jeżeli masz podwyższone pH i objawy wskazujące na BV możesz zastosować GINEintima żel dopochwowy VagiActive, który zahamuje wzrost i namnażanie się bakterii. Żel zawiera także olejek herbaciany, który koi i odświeża delikatną skórę miejsc intymnych, a dzięki zawartości wyciągów z nagietka

i szałwii preparat nawilża i dodatkowo chroni śluzówkę pochwy.

W przypadku BV Twój partner nie wymaga leczenia.

Reklama

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku www.facebook.com/urogineintima