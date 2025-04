Jak rozpoznać otępienie czołowo-skroniowe?

Otępienie czołowo-skroniowe należy do chorób o charakterze neurodegeneracyjnym. Czym dokładnie jest otępienie czołowo-skroniowe i jakie daje objawy? Co pozwala poznać, czy mamy do czynienia z odmianą czołową lub skroniową otępienia? Jak odróżnić otępienie czołowo-skroniowe od choroby Alzheimera?