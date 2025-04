Przyczyny przewlekłego zapalenia

Zarówno ostre jak i przewlekłe zapalenie zatok może być powodowane infekcją wirusową, bakteryjną lub grzybiczą. Czynniki ryzyka dla zapalenia przewlekłego to polipy i nowotwory w obrębie zatok oraz skrzywienie przegrody nosa, astma i alergie. Generalnie każdy czynnik dodatkowy, który wywołuje ciągłe drażnienie śluzówki lub zamknięcie odpływu z zatoki może powodować ten stan. Skuteczne wyleczenie zapalenia zatok zależy więc od terapii schorzenia podstawowego, co często bywa monotonne i długie.

Jeśli Twoje zapalenie zatok jest związane z alergią, musisz wybrać się do alergologa, by okiełznać przyczynę.

Reklama

Jednoznaczne rozpoznanie

W celu postawienia odpowiedniego rozwiązania niezbędna jest szczegółowa diagnostyka. Aby rozpoznać przewlekłe zapalenie zatok stosuje się badanie rentgenowskie i tomograficzne zatok obocznych nosa. Endoskopia może również przynieść wiele wartościowych informacji. Dla Twojego lekarza jednak najważniejsza jest rozmowa z Tobą i ustalenie jakie objawy towarzyszą Ci w Twojemu schorzeniu. Jest to pomocne przy diagnostyce różnicowej jako że objawy podobne do zapalenia zatok mogą występować również w migrenie czy innych chorobach infekcyjnych górnych dróg oddechowych.

Przeczytaj również: Przewlekłe zapalenie zatok - to nie przelewki

Reklama

Cel pal!

W zależności od przyczyny leczenie przewlekłego zapalenia zatok będzie miało różne mikroskopijne cele- bakterie, wirusy czy grzyby. Jednak oprócz stosowania leczenia celowanego istotne są środki zmniejszające nasilenie objawów. Stosuje się przede wszystkim leki obkurczające śluzówkę nosa i zatok i powodujące dzięki temu mniejsze wydzielanie wydzieliny. Stosuje się również niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz miejscowo działające glikokortykosteroidy.

Czytaj też: Co mają ze sobą wspólnego zapalenie zatok i ból głowy?