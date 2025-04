Czy mam suchą cerę?

Wiele pań zastanawia się, jaki kupić krem. Jego wybór zależy od tego, czy mają cerę suchą, normalną czy mieszaną. Jeśli skóra jest nadwrażliwa, piekąca i napięta (pomimo używania kremu nawilżającego), to znaczy, że jest ona sucha lub odwodniona. Sucha skóra jest cienka, prawie pergaminowa. Panie mające tego typu cerę przy uśmiechu zwykle odczuwają ciągnięcie skóry - jest to spowodowane zmniejszoną elastycznością skóry. Po umyciu twarzy skóra często się łuszczy i jest zaczerwieniona. Powoduje to swędzenie, a w konsekwencji konieczność drapania, w trakcie którego może dojść do zakażenia. W upalne dni te dolegliwości zwykle nasilają się.

Jaki krem kupić?

Jeśli sucha skóra będzie nieprawidłowo pielęgnowana, jej stan będzie się pogarszał. Trzeba więc bardzo dokładnie dobierać kosmetyki, które powinny być przeznaczone do cery suchej i wrażliwej. Będą one natłuszczały skórę.

Takie kosmetyki przeważnie zawierają w swoim składzie lipidy odpowiedzialne za budowę naskórka. Krem powinien zawierać też substancje, takie jak: witamina E, masło karite, pantenol, wyciąg z aloesu, olejek jojoba, glicerol i naturalne oleje.

Jeśli skóra na twarzy, zaczęła nagle się łuszczyć, należy zacząć używać krem silnie nawilżający. Trzeba go nałożyć po umyciu twarzy delikatnymi mydełkami, najlepiej przeznaczonymi do skóry suchej. Jeśli mycie i kremy nie pomagają, można zakupić dodatkowo serum czy kapsułki z witaminą E.

Warto wiedzieć: Jak możemy zarazić się świerzbem?

Maseczki – sprawdzony sposób

Dodatkowym sposobem pielęgnacji jest stosowanie maseczek. Nawilżająco działają maseczki z glinką i wyciągiem z ogórecznika. Nie należy natomiast stosować maseczek silnie ściągających. Można też samemu przygotować w domu maseczki na bazie mleka, miodu i oliwy.

Makijaż i ochrona

Jeśli panie przygotowują makijaż, to wskazane jest zastosowanie podkładu w formie płynnej. Pudry dodatkowo osuszają cerę. Osoby z suchą skórą powinny chronić ją szczególnie przez mrozem, wiatrem i słońcem. Na cerę niekorzystnie wpływają również klimatyzowane pomieszczenia.

Dbaj o nawodnienie!

Oprócz zabiegów kosmetycznych należy zadbać o odpowiednią podaż płynów. Aby pokryć dzienne zapotrzebowanie organizmu, dorosły człowiek powinien wypijać około 2 litrów wody dziennie. Warto uzupełnić niedobory witaminowe odpowiednią dietą lub jej suplementami.

Polecamy: Pielęgnacja skóry z AZS

Kiedy iść do dermatologa

Czasami skóra może wymagać odpowiednich zabiegów w gabinetach dermatologicznych. Jeśli zabiegi pielęgnacyjne opisane powyżej nie pomogą, trzeba koniecznie udać się na badanie do dermatologa.

Reklama