Rozmowa z lekarzem wciąż najważniejsza

W procesie rozpoznawania tętniaka aorty najważniejsze jest zebranie informacji. Koniecznie trzeba poinformować lekarza o paleniu papierosów oraz średnich wartościach ciśnienia, ponieważ nikotynizm oraz nadciśnienie tętnicze to dwa najgroźniejsze czynniki ryzyka występowania tętniaków. Lekarz zapyta nas również o wiek oraz o to, czy w naszej rodzinie nie występowały tętniaki aorty, ponieważ często choroba ta ma przebieg rodzinny. Na koniec warto również zapoznać się z wiedzą o objawach tętniaka, między innymi bólach w klatce piersiowej lub okolicy lędźwiowej, oraz wykluczyć ich obecność u siebie.

Tętniak - tykająca bomba

Po zebraniu dokładnego wywiadu, lekarz przechodzi do kolejnej części, jaką jest badanie przedmiotowe. Tętniaki, których średnica przekracza 50 mm mogą być z łatwością wykrywane palpacyjnie. Jest to bardzo istotne, ponieważ tętniaki tej wielkości są szczególnie podatne na pęknięcie. Charakterystycznym objawem tętniaka aorty brzusznej jest wyczuwanie w jamie brzusznej dużego tętniącego guza.

Metody obrazowe stosowane w diagnostyce tętniaków

Do wykrywania mniejszych tętniaków konieczne jest wykonanie badań dodatkowych. Najtańsza, a zarazem podstawową metodą wykrywania tętniaków jamy brzusznej jest ultrasonografia (USG). Pozwala ona uwidocznić tętniaka, zobaczyć, które naczynia są zajęte oraz zmierzyć średnicę zmiany. Co ważne, umożliwia również systematyczne monitorowanie choroby oraz dostarcza informacji o jej powiększaniu się. W celu badania przed zaplanowanym leczeniem operacyjnym warto wykonać tak zwane angio-TK, to jest tomografię komputerową z programem, który umożliwia uwidocznienie naczyń. Można dzięki niej dokładnie określić lokalizację i wielkość tętniaka oraz jego stosunek do przylegających narządów i naczyń. Jedynym badaniem, które może być dokładniejsze od angio-TK jest tak zwane angio-MR (rezonans magnetyczny z programem naczyniowym).

W ocenie tętniaków aorty piersiowej podstawowych badaniem jest rentgen klatki piersiowej, na którym oceniamy poszerzenie aorty. Nie jest to jednak badanie wystarczająco czułe i specyficzne, dlatego również zaleca się wykonanie angio-TK bądź angio-MR.