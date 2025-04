W gabinecie lekarza

Pierwszym etapem jest rozmowa z lekarzem. Najczęściej wypytuje on dokładnie pacjenta o rodzaj dolegliwości i czas ich trwania, inne choroby, przyjmowane leki, stresujące wydarzenia życiowe. Zazwyczaj objawy utrzymują się już dość długo, ponieważ większość pacjentów późno zaczyna szukać fachowej pomocy.

Następnie lekarz przystępuje do badania. Najważniejszym elementem jest tutaj badanie brzucha, łącznie z jego obmacywaniem i osłuchiwaniem za pomocą stetoskopu. Dodatkowo lekarz może zbadać palcem odbytnicę. Jest to tzw. badanie per rectum. Pozwala ono stwierdzić lub wykluczyć obecność guza w końcowym odcinku jelita grubego, a także domieszki świeżej krwi w stolcu.

Polecamy: Jak objawia się zespół jelita drażliwego?

Diagnostyka różnicowa - podstawa rozpoznania

Aby można było postawić diagnozę zespół jelita drażliwego, muszą zostać wykluczone inne choroby mogące dawać podobne dolegliwości. Zaliczają się do nich między innymi choroby infekcyjne, choroby zapalne jelit, rak jelita grubego, choroba uchyłkowa, celiakia, a także cukrzyca czy nadczynność tarczycy. Zespół jelita drażliwego może przebiegać inaczej u każdego chorego, dlatego lekarz zleca badania dopasowane indywidualnie do pacjenta, zgodnie ze zgłaszanymi przez niego objawami.

Badania laboratoryjne

Wykonywane są badania krwi, moczu i kału. Ocenia się morfologię krwi z rozmazem oraz – jako wykładnik choroby zapalnej - OB. Dodatkowo we krwi mierzy się poziom elektrolitów, hormonów związanych z tarczycą , a także parametrów mówiących o pracy nerek i wątroby. Badanie kału służy wykryciu zakażenia pasożytami, infekcji bakteryjnej. W kale poszukuje się również obecności tzw. krwi utajonej, co mogłoby świadczyć o chorobie nowotworowej jelita grubego.

Nietolerancja laktozy

Aby wykluczyć nietolerancję laktozy jako sprawcę objawów, przeprowadzany jest test tolerancji laktozy. Alternatywą dla niego jest przejście pacjenta na dwutygodniową dietę bez laktozy - tzw. dietę eliminacyjną. Jeśli po tym czasie objawy ustąpią, można podejrzewać, że przyczyną była nietolerancja tego cukru.

Badania inwazyjne

Może również zostać wykonane badanie endoskopowe, najczęściej jelita grubego, czyli kolonoskopia. Jest ono szczególnie ważne - służy do wykluczenia raka jelita grubego. Będzie ono przeprowadzone u osób po 45. roku życia i u osób, u których w rodzinie wystąpił rak jelita grubego.

Zobacz też: Nie bójmy się kolonoskopii!

Badania obrazowe

Konieczne może okazać się wykonanie badań obrazowych. Ich liczba i rodzaj zależy od dolegliwości pacjenta. Może to być USG jamy brzusznej, zdjęcie rentgenowskie przewodu pokarmowego albo tomografia komputerowa.

Wyniki badań

Liczne badania przeprowadzane w diagnostyce zespołu jelita drażliwego nie pokazują zwykle żadnych nieprawidłowości.

Reklama