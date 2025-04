Jak powstaje chrypka?

Chrypka powstaje w wyniku zaburzonego przepływu powietrza przez krtań w przebiegu uszkodzenia fałdów głosowych, mięśni krtani lub ich unerwienia. Przyczyna może dotyczyć pierwotnie krtani. Przykładem są ostre infekcje krtani jak ostre zapalenie krtani, nagłośni oraz niebezpieczna, aczkolwiek rzadko obecnie występująca błonica krtani, czyli krup. Przewlekła chrypka często wiąże się z zawodowym nadużywaniem głosu, co jest dość powszechne na przykład wśród nauczycieli. Palacze tytoniu, ale także osoby, które biernie są narażane na działanie dymu tytoniowego mogą uskarżać się na chrypkę. Zdarza się również, że choroba refluksowa objawia się właśnie w ten sposób, ponieważ kwas żołądkowy zarzucany do przełyku drażni dodatkowo fałdy głosowe. Możliwe też, że gdzieś w zachyłkach krtani utkwiło przypadkiem ciało obce i poprzez zmianę głosu daje teraz o sobie znać. Przewlekła chrypka, szczególnie u palacza wymaga czujności onkologicznej. Zawsze trzeba wykluczyć obecność nowotworu krtani lub dolnej części gardła.

Gdy przyczyna tkwi gdzie indziej

Czasami jest tak, że pierwotna przyczyna chrypki znajduje się poza krtanią. Przykładem jest tu niedoczynność tarczycy, która prowadzi do osłabienia mięśni, także tych w krtani. Zdarza się również, że jest powikłaniem po operacji tarczycy, kiedy zostanie uszkodzony nerw krtaniowy. Nerw ten może ulec uszkodzeniu, kiedy w pobliżu toczy się proces nowotworowy, co może mieć miejsce w przypadku raka płuca, przełyku czy guza śródpiersia.

Chrypka może również towarzyszyć reumatoidalnemu zapaleniu stawów, kiedy stan zapalny obejmie również stawy krtani.

Kiedy wybrać się do laryngologa?

Przewlekła chrypka powinna wzmożyć naszą czujność, szczególnie gdy nasila się lub nawraca i nie mija przez dwa tygodnie, a nie ma przy tym związku z infekcją. Jeśli oprócz tego występują dodatkowe niepokojące objawy jak duszność, trudności lub ból przy połykaniu, pojawił się guz na szyi albo krwioplucie nie należy zwlekać z wizytą u lekarza. Szybkie zgłoszenie się do specjalisty pomoże nam rozwiać niepokój, kiedy przyczyna jest niegroźna. Natomiast w przypadku stwierdzenia nowotworu może pozwolić na wykrycie go na takim etapie, kiedy da się go jeszcze radykalnie wyleczyć.

