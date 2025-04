Na pytanie odpowiada alergolog Anna Tupieka-Kołodziejska

Takie testy wykonuje się w poradniach alergologicznych pod kontrolą lekarza. Zwykle zleca się testy skórne i oznaczenie przeciwciał IgE. Te pierwsze robi się, nakłuwając skórę na przedramieniu i zakraplając w miejscu iniekcji alergen (substancję uczulającą). Wynik otrzymuje się po ok. 20 min. U dorosłych można w ten sposób przetestować jednorazowo ok. 20 różnych substancji. Bardziej dokładne są oznaczenia przeciwciał IgE (ich wysoki poziom świadczy o alergii). By przeprowadzić test, wystarczy pobrać próbkę krwi.