Jak się rozgrzać jesienią i zimą?

Zimne poranki i wieczory, niesprzyjająca aura w ciągu dnia oraz często niedogrzane pomieszczenia czy środki komunikacji mogą powodować przenikliwe uczucie chłodu, towarzyszące nam jeszcze na długo po powrocie do domu. Jak szybko i skutecznie rozgrzać się, gdy zdarzyło nam się przemarznąć lub przemoknąć?



Poranne przymrozki, opady śniegu z deszczem, a do tego nieodpowiednie ubranie, powietrze w pomieszczeniach wysuszone ogrzewaniem to tylko niektóre czynniki, mogące przyczynić się do wzrostu zachorowań na infekcje sezonowe. Jesień i zima to pory roku, podczas których najczęściej dopada nas przeziębienie i grypa. Dlatego jeśli dopadła nas deszcz lub zmarzliśmy, działajmy szybko!

Oto kilka domowych sposobów, jak rozgrzać się po powrocie do domu w chłodny dzień.

Przebierz się



Zaraz po wejściu do domu warto zmienić ubranie, nie tylko jeśli zdarzyło nam się przemoknąć, ale także przemarznąć. Ciepły, polarowy dres oraz grube skarpety w temperaturze pokojowej od razu sprawią, że poczujemy się lepiej. Jeśli regularnie zdarza nam uczucie wychłodzenia, warto asekuracyjnie zostawiać domową odzież na ciepłym kaloryferze. Wówczas zaraz po wejściu do domu będziemy mogli wskoczyć w ciepłe rzeczy.

Gorąca kąpiel



Jednym z najskuteczniejszych i najprzyjemniejszych domowych sposobów na szybkie rozgrzanie jest gorąca kąpiel, najlepiej z dodatkiem odpowiednich olejków eterycznych, takich jak cynamonowy, imbirowy czy goździkowy. Jeśli mamy ochotę na dłuższą chwilę relaksu, możemyrównież zapalić w łazience zapachową świecę i włączyć uspokajającą, ciepłą muzykę, a od razu poczujemy się lepiej!

Rozgrzewająca herbata



Nic tak nie rozgrzewa jak filiżanka dobrej, aromatycznej herbaty z dodatkiem malin, imbiru, miodu lub odrobiny rumu. Dlatego jeśli nie mamy odpowiednio dużo czasu, by przygotować sobie gorącą kąpiel lub choćby szybki prysznic, herbata zawsze nas poratuje! Osoby lubiące korzenne aromaty, mogą pokusić się o dodanie do herbaty również odrobiny cynamonu czy kilku goździków (mają działanie rozgrzewające).

Akcesoria generujące ciepło



Obok dobrze znanych i sprawdzonych termoforów, w sklepach można znaleźć także inne rozgrzewające akcesoria. Powodzeniem cieszą się tzw. koce elektryczne oraz niewielkie, przenośnie "rozgrzewacze" np. po postacią niewielkich, wypełnionych specjalnym żelem poduszeczek, które można nosić choćby w kieszeni płaszcza.

Ruch



Nic tak nie poprawia krążenie krwi jak aktywność fizyczna. Warto pamiętać o tym, kiedy w mroźny dzień stoimy na przystanku, czekając na autobus lub jesteśmy zmuszeni przebywać w niedogrzanym pomieszczeniu. Ruszajmy się! Spacer dookoła przystanku czy częste wstawianie od biurka poprawi nasze krążenie, dzięki czemu chłód będzie dla nas mniej uciążliwy.

Sauna



Jeśli zależy nam, że porządnie się wygrzać, a przy okazji zrobić coś dobrego dla swojego zdrowia i urody, wybierzmy się do sauny. Regularne korzystanie z sauny to również doskonały sposób na hartowanie organizmu, dzięki czemu duże różnice temperatur nie będą dla nas tak bardzo wyczerpujące.

