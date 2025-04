Czego unikać?

Nie istnieje jeden wyjątkowy sposób na leczenie tocznia. Terapia dla każdego pacjenta dobierana jest indywidualnie w zależności od tego, jakie ma objawy. Przed rozpoczęciem kuracji lekarz powinien poinformować pacjenta o konieczności unikania leków (np. środków antykoncepcyjnych), które mogą wchodzić w interakcje z lekami przyjmowanymi z powodu tocznia i powodować nasilenie objawów. Ponadto pacjenci z toczniem zmuszeni są unikać przebywania na świetle słonecznym. Jeżeli jednak nie mają możliwości ukrycia się przed słońcem, powinni zawsze mieć przy sobie kapelusz przeciwsłoneczny oraz emulsje i kremy z wysokimi filtrami.

Jak leczyć?

Leki stosowane w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego można podzielić na kilka grup. Do pierwszej grupy należą preparaty do leczenia zmian skórnych. Znajdują się tu głównie kremy i maści zawierające glikokortykosteroidy lub takrolimus. Zastosowanie obu związków ma na celu zmniejszenie odpowiedzi naszego układu odpornościowego przeciwko komórkom skóry. Prowadzi to do cofania się procesu zapalnego oraz wyleczenia zmian skórnych. Leki te ze względu na głównie miejscowe zastosowanie, nie wywołują wielu działań niepożądanych.

Do drugiej grupy należą leki stosowane ogólnoustrojowo, to znaczy takie, które wywierają wpływ na nasz cały organizm. Preparaty są takie same jak w leczeniu miejscowym, jednakże są podawane w dużo większych dawkach, gdyż mają za zadanie dotrzeć do głęboko położonych narządów naszego ciała i zmniejszyć w nich zmiany spowodowane przez nadreaktywne komórki układu odpornościowego.

W leczeniu tocznia zastosowanie znalazły również leki przeciwmalaryczne (chlorochina), retinoidy (organiczne związki chemiczne) oraz silne leki immunosupresyjne, które tradycyjnie używane są przy przeszczepach narządowych (cyklofosfamid).

Wybór leczenia uzależniony jest od stanu pacjenta i nasilenia jego choroby. W ciężkich przypadkach celowe może być wykonanie plazmaferezy, to znaczy zabiegu, który ma na celu wymianę osocza krwi pacjenta, aby usunąć z niego przeciwciała i składniki krwi działające niekorzystnie na narządy.

Przede wszystkim kontrola objawów!

Powodzenia leczenia w dużym stopniu uzależnione jest od współpracy pacjenta z lekarzem. Pacjent musi zrozumieć, że tylko odpowiednie i systematycznie przyjmowanie leków pozwoli mu przeżyć z toczniem nawet ponad 20 lat. Do tej pory nie odkryto preparatu, który spowodowałby wyleczenie tocznia, jednakże wynaleziono wiele takich, które pomagają perfekcyjnie kontrolować objawy chorobowe i prowadzić normalne życie nawet przez najbardziej chorego pacjenta.