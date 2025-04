Nie wystarczy łyknąć tabletkę. Trzeba także wiedzieć, jaki rodzaj leku w danej sytuacji będzie najlepszy (zależy to m.in. od nasilenia bólu) i czy nie mamy przeciwwskazań do stosowania tego właśnie środka. Warto więc zapoznać się z ulotką lub spytać o to farmaceutę. Ważne, by poinformować aptekarza o tym, jakie leki zażywamy stale, gdyż ma to znaczenie przy doborze odpowiedniego preparatu.

1. Kwas acetylosalicylowy

Działanie: Leki te zwalczają ból i gorączkę towarzyszące stanowi zapalnemu. Najlepsze są przy infekcjach wirusowych, takich jak przeziębienie. Działają 2–4 godz.

Uwaga: Mogą podrażniać błonę śluzową żołądka i dwunastnicy. Nie należy stosować ich w czasie miesiączki, gdyż nasilają krwawienie. Nie wolno ich podawać dzieciom do lat 12. (powodują zespół Reye’a – uszkadza wątrobę, nerki i mózg).

Leki zawierające kwas acetylosalicylowy:

Aspiryna

Polopiryna

Etopiryna

Upsarin

Bestpirin

Alka-Prim



2. Paracetamol

Działanie: Substancja ta działa na słabe oraz umiarkowane bóle głowy, mięśni i krzyża. Nie zwalcza stanu zapalnego. Szybko się wchłania, najlepsze efekty są po godzinie od zażycia i utrzymują się ok. 4 godz.

Uwaga: Leki z paracetamolem nie podrażniają żołądka, mogą je stosować alergicy oraz kobiety karmiące. Nie wolno ich jednak przyjmować dłużej niż cztery dni lub zażywać więcej niż 10–12 tabletek na dobę, gdyż mogą uszkadzać wątrobę.

Leki zawierające paracetamol:

Panadol

Apap

Efferalgan

Codipar

Acenol

Calpol

3. Ibuprofen

Działanie: Należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (tak jak kwas acetylosalicylowy). Działa (4–6 godz.) na silne bóle kości, stawów, więzadeł, mięśni i głowy, spowodowane stanem zapalnym.

Uwaga:Środki zawierające ibuprofen długo stosowane niekorzystnie wpływają na błonę śluzową żołądka i dwunastnicy.

Nie powinny go stosować osoby z nadciśnieniem oraz schorzeniami układu krążenia, wątroby i nerek.

Leki zawierające ibuprofen:

Nurofen

Ibum

Ibusan

Advil

Ibuprofen

4. Naproksen

Działanie: Ma najdłuższy czas działania, nawet do 12 godz. Stosuje się go przy migrenie, bólach zębów, urazach. Spośród pozostałych grup leków najłagodniejszy dla błony śluzowej żołądka i dwunastnicy.

Uwaga: Preparatów z naproksenem nie powinny stosować osoby uczulone na tę substancję, a także na kwas acetylosalicylowy, chore na cukrzycę, zażywające leki przeciwzakrzepowe i inne preparaty przeciwzapalne (np. ibuprofen).



Leki zawierające naproksen:

Aleve

Anapran

Sanaprox

Naprosyn

Vero

Naproxen