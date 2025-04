Czy można wyleczyć się z migreny?

Niestety migrena jest ciężką, przewlekłą i wciąż nieuleczalną chorobą. Oznacza to, że nie ma leku, który raz na zawsze uwolniłby chorego od napadów. Możliwe jest natomiast zmniejszanie częstości ich występowania, skuteczne przerywanie ataków, a także łagodzenie dolegliwości bólowych podczas migreny. W tym celu stosuje się dwie główne grupy leków przeciwmigrenowych: pochodne tryptanu i ergotaminy, a także niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Jak działają leki przeciwmigrenowe?

Czytaj też: Leczenie farmakologiczne w zatokowym bólu głowy

Napad migreny wiąże się z zaburzeniami kurczliwości naczyń krwionośnych mózgu. Naczynia te początkowo kurczą się powodując niedokrwienie poszczególnych obszarów kory – np. płata potylicznego, gdzie mieści się ośrodek wzrokowy. U około 20% chorych jest to przyczyna tzn. aury, czyli zespołu objawów poprzedzających napad bólu głowy. Po około godzinie od pierwszych zwiastunów napadu (np. zaburzenia widzenia) naczynia rozszerzają się, co objawia się silnym, pulsującym bólem głowy.

Działanie leków przeciwmigrenowych polega na ich podobieństwie do serotoniny – jednej z endogennych substancji powodujących obkurczenie się naczyń krwionośnych. Leki te podane w fazie choroby, gdy naczynia są poszerzone przywracają ich normalną kurczliwość.

Ponadto pochodne tryptanów działając na receptory dla serotoniny znoszą inne współwystępujące dolegliwości, takie jak nudności, wymioty, światłowstręt i złe znoszenie hałasu.

Kiedy i jak stosować tryptany?

Pochodne tryptanu, które są najnowocześniejszą i najczęściej stosowaną grupą leków podaje się możliwie szybko po rozpoczęciu się napadu. Ważne by nie podawać leku w trakcie aury migrenowej.

Możliwe drogi podania leku obejmują tabletki podjęzykowe, specjalny spray do nosa, czopki a także zestawy do wykonywania zastrzyków podskórnych.

Tryptany, pomimo wysokiej skuteczności, mogą wywoływać wiele działań niepożądanych. W trakcie ich stosowania może dojść np. do skurczu naczyń wieńcowych, czego objawem jest nagły ból w klatce piersiowej. Z tego samego powodu leki te nie mogą być przyjmowane przez pacjentów z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca lub zaburzeniami rytmu serca. Co więcej, przewlekłe stosowanie tych leków samo w sobie może być przyczyną bólów głowy.

Inne możliwości farmakoterapii

Oprócz wyżej wymienionych leków szeroko stosowane są nieswoiste leki przeciwzapalne (paracetamol, ibuprom). Przynoszą one ulgę, nie działają jednak tak szybko jak pochodne tryptanów. Pomocniczo stosuje się też preparaty przeciwwymiotne (metoklopramid).

Polecamy również: Jak poradzić sobie z bólem głowy po kawie?

Reklama