Choroby zatok



Zatoki to przestrzenie wypełnione powietrzem, które znajdują się w okolicach nosa. Ich zadaniem jest produkowanie rzadkiej śluzowej wydzieliny potrzebnej do nawilżania i oczyszczania wdychanego przez nas powietrza.

Podczas kataru obrzęk w kanalikach powoduje zmniejszenie ich średnicy. Stopniowe zwężanie kanalików przyczynia się do zalegania w nich wydzieliny i namnażania bakterii, co jest przyczyną zapalenia zatok. Do innych przyczyn zapalenia zatok, poza niedrożnością nosa, można zaliczyć: alergie, zakażenia, krzywą przegrodę nosową czy niewyleczone zęby.

Brak podjęcia leczenia w chorobach zatok grozi przewlekłym zapaleniem zatok, a w konsekwencji rozszerzeniem stanu zapalnego na inne narządy. Może skutkować utratą słuchu, tworzeniem się zrostów i polipów, które należy usunąć.

Nie wolno bagatelizować dolegliwości zatok i w przypadku zauważenia niepokojących objawów trzeba udać się do lekarza, który wykona badanie endoskopowe.

Na czym polega endoskopia zatok?



Badanie endoskopowe w dolegliwościach zatok polega na wprowadzeniu wąskiego wziernika (endoskopu) do zatoki szczękowej przez ujście naturalne lub specjalnie w tym celu wytworzony otwór między jamą nosa a światłem zatoki.

Endoskop jest długim, cienkim i elastycznym urządzeniem, które z jednej strony ma wbudowany światłowód służący do oświetlenia pola widzenia badanego miejsca, a także minikamerę umożliwiającą obserwację wewnętrznych ścian ciała na ekranie monitora.

Badanie endoskopowe jest bezbolesne i wykonuje je najczęściej lekarz laryngolog. Podczas badania tworzona jest dokumentacja zdjęciowa, a także można wykonać rynometrię, czyli pomiar przepływu powietrza przez nos.

Cel badania



Badanie endoskopowe nosa i zatok jest wykorzystywane w celach diagnostycznych. Pozwala na ocenę zmian występujących wewnątrz zatoki, sprawdzenie drożności nosa, diagnostykę przewlekłych nieżytów nosa i wad w budowie nosa.

Dzięki endoskopii laryngolog może poznać fizjologię zatok przynosowych, ocenić stan zapalenia, obrzęki w jamach nosa, charakter wydzieliny, a także wykryć u pacjenta zmiany patologiczne, guzki, polipy czy nowotwory oraz wykluczyć obecność innych niepożądanych zmian.

Dla kogo?



Na badanie zatok za pomocą endoskopu powinny udać się osoby, które mają trudności w oddychaniu, przewlekły katar, czują ucisk w okolicach nosa i cierpią na stany podgorączkowe. Osoby takie mają osłabiony zmysł węchu, odczuwają zmęczenie, podrażnienie gardła i strun głosowych.

Zaburzenia oddychania, choroby nosa i zatok przynosowych oraz zaburzenia mowy są wskazaniem do przeprowadzenia badania endoskopowego. Oprócz tego endoskopia jest niezbędna u osób z niedosłuchem oraz pacjentów zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego zatok przynosowych i migdałków.

