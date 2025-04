Styl odżywiania

Bardzo ważne jest to aby zdrowo się odżywiać. Chodzi tu zarówno z o regularność spożywanych posiłków jak i rodzaj składników i dodatków. Powinno się jeść co 3 godziny niewielkie ilości, zawierające bardzo ograniczone ilości ostrych przypraw, octu. Podobnie należy unikać alkoholu, który podrażnia błonę śluzową żołądka a w dużych stężeniach także uszkadza. Śluzówka jest także podrażniana przez kawę, mocna herbata i palenie papierosów. Ważne jest także żeby w diecie dominowały potrawy gotowane a nie smażone, bo tłuszcz używany w czasie smażenia stymuluje żołądek do jeszcze większej produkcji kwasu solnego i występowania objawów choroby wrzodowej. Gorące pokarmy także drażnią śluzówkę. Należy jeść bez pospiechu, dokładnie przeżuwać każdy kęs. W czasie zaostrzenia choroby wrzodowej należy unikać także surowych warzyw i owoców i lepiej zastąpić je przecierami i świeżymi sokami.

Leki

Leki to główni sprawcy choroby wrzodowej. Leki przeciwbólowe, glikokortykosteroidy, leki zmniejszające krzepliwość krwi zaburzają równowagę pomiędzy żrącym działaniem kwasu solnego a czynnikami ochronnymi obecnymi w błonie śluzowej przewodu pokarmowego. Przyjmując te leki należy zawsze pamiętać o ochronie żołądka i brać także leki hamujące wydzielanie kwasu solnego tzw. inhibitory pompy protonowej (Nolpaza, Controloc, Ortanol, IPP i wiele innych).

Stres

Tak samo ważnym czynnikiem jak dieta i przyjmowane leki jest tryb życia. Stres ma bardzo duży wpływ na nasz przewód pokarmowy, dlatego tez długotrwały stres jest przyczyną albo wystąpienia albo zaostrzenia już obecnej choroby wrzodowej. Stres bardziej predysponuje do choroby wrzodowej dwunastnicy niż żołądka, dlatego występuje ona częściej u ludzi młodych.

Czasami też zdarza się że po odstawieniu leków stosowanych w chorobie wrzodowej, które hamują produkcję kwasu solnego, następuje zdwojona produkcja tej żrącej substancji tzw. z odbicia, a objawy powracają bardzo szybko i są jeszcze bardziej uciążliwe.

