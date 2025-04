To nie zawsze grzyb

Dwoinka rzeżączki, choroby wenerycznej znanej jako „tryper”, wywołuje silne swędzenie. Bakteria Neisseria gonorrhoeae jest bardzo zaraźliwa i musi być zwalczana antybiotykami. Przyczyną infekcji mogą również być chlamydie: infekcje wywołane chlamydiami należą dzisiaj do najczęściej spotykanych chorób wenerycznych, gdyż przeważnie są przenoszone drogą płciową.

Intymne rejony mogą również atakować rzęsistki pochwowe. Ten zaliczający się do pierwotniaków pasożyt również jest przenoszony przede wszystkim poprzez seks. Wszystkie wymienione wyżej choroby mogą być diagnozowane i leczone wyłącznie przez lekarza. Prawie zawsze konieczne jest leczenie antybiotykami. Również partner powinien poddać się kuracji, by uniknąć wzajemnego zarażenia.

Czym są antymykotyki?

By pozbyć się niechcianych gości, sięgnij po środki przeciwgrzybicze, tak zwane antymykotyki. Preparaty te działają w sposób ukierunkowany i pozwalają na szybkie pozbycie się grzybów. Antymykotyki dostaniesz w aptece bez recepty. Substancje zabijające grzyby (w formie globulek lub czopków dopochwowych bądź maści) są stosowane dokładnie w miejscu ich występowania. Leczenie przebiega na ogół szybko i bez komplikacji: antymykotyki skutkują zwykle już po jednym lub dwóch dniach.

Ważne jest, byś regularnie stosowała lekarstwa zabijające grzyby. Czas trwania kuracji podany jest na ulotce informacyjnej dołączonej do leku. Zwykle przyjmuje się, że leczenie powinno trwać przynajmniej pięć dni, w przeciwnym razie powstaje niebezpieczeństwo nawrotów.

Uniknij infekcji!

Unikaj bielizny z syntetycznych materiałów i wkładek higienicznych.

Z zasady powinnaś zrezygnować z tamponów , jeśli masz skłonności do infekcji grzybiczych.

, jeśli masz skłonności do infekcji grzybiczych. Zmieniaj bieliznę dwa razy dziennie. Pranie w temperaturze 60 stopni zabija zarodniki grzybów. Do prania stosuj środki piorące zabijające grzyby, które można dostać w aptekach.

Istnieją grzyby, które żyją w stolcu. Używając papieru toaletowego, zawsze stosuj go „od przodu do tyłu”, nigdy odwrotnie. Ta sama zasada dotyczy codziennych środków do pielęgnacji ciała.

Myj zewnętrzne powierzchnie narządów płciowych codziennie za pomocą dużej ilości wody i delikatnego środka myjącego. Nie używaj żadnych płynów czy sprayów do higieny intymnej. Nie używaj myjek — to prawdziwa wylęgarnia bakterii.

— to prawdziwa wylęgarnia bakterii. Natychmiast zdejmuj mokre ubranie i nie pozwalaj, by wysychało na Tobie.

Unikaj publicznych basenów i jacuzzi, gdyż kłębi się tam wszystko, co nie ma nic do szukania w Twoim organizmie.

Fragment pochodzi z książki „W pogoni za pożądaniem. Magiczny przewodnik po Twoich zmysłach” Brigit Frohn, Claudii Praxmayer i dr Johann Sievers (Wydawnictwo Helion, 2010). Publikacja za zgodą wydawcy.