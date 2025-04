Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka

Największe ryzyko rozwoju osteoporozy występuje u osób po 35. roku życia. U osób starszych widzimy już tylko skutki choroby.

Największe ryzyko rozwoju chorób przyzębia występuje u osób palących papierosy, chorych na cukrzycę i z problemami hormonalnymi. Paradontoza częściej dotyka osób z brakami w uzębieniu, wadami zgryzu i przyjmujących leki na nadciśnienie lub przeciwpadaczkowe. Większa częstość zachorowania charakteryzuje również osoby, w których rodzinie ktoś chorował na paradontozę.

Przeczytaj: Jak jeść z protezą zębową?

Reklama

Pierwsze objawy paradontozy

Gdy zauważymy u siebie pierwsze objawy paradontozy, czyli krwawienie i obrzęk dziąseł, powinniśmy zgłosić się do specjalisty od chorób przyzębia – periodontologa. Paradontoza wcześnie rozpoznana i leczona pozwoli uniknąć rozwoju choroby.

Pomoc higienistki

Osoba z rozpoznaną paradontozą powinny regularnie zgłaszać się na wizyty u higienistki (2-4 razy w roku). Podczas wizyty higienistka oczyszcza zęby z osadów i kamienia nazębnego. Może ona również polakierować zęby, aby utrudnić dostęp bakterii do ich powierzchni. Higienistka udziela instruktażu – jak należy szczotkować zęby, używać nici dentystycznej. Może ona również doradzić jakich akcesoriów do higieny jamy ustnej należy używać.

Reklama

Zasady higieny jamy ustnej

Profilaktykę paradontozy należy prowadzić przede wszystkim w domu. Istnieje kilka „złotych” zasad higieny jamy ustnej:

- zęby należy myć co najmniej 2 razy dziennie, najlepiej po każdym posiłku przez co najmniej 3 minuty,

- należy używać szczoteczek o miękkim lub średnio twardym włosiu,

- powierzchnie zębów myje się ruchem wymiatającym, nie można szorować poziomo,

- zawsze używamy nici i wykałaczek dentystycznych,

- nie można zapomnieć o oczyszczaniu języka za pomocą specjalnych „tarek” na główce szczoteczki, specjalistycznych skrobaczek do oczyszczania języka lub plastikowej albo metalowej łyżeczki,

- wskazane jest stosowanie płukanek do ust o działaniu grzybobójczym i bakteriobójczym, usuwających biofilm bakteryjny.

Płyn do ust nie powinien wysuszać jamy ustnej (bez alkoholu) oraz nie powinien przebarwiać szkliwa (bez chlorheksydyny).

Osoba, u której rozwinęła się paradontoza powinna poświęcić na higienę jamy ustnej przynajmniej 15 minut, 3 razy dziennie.

Zobacz też: Jak walczyć z próchnicą u dzieci?

Źródło: biuro.mediacontact.pl/ak