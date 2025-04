Jak uniknąć raka szyjki macicy?

Każdego dnia, na raka szyjki macicy umiera w Polsce 5 kobiet. I to mimo tego, że jest to jeden z niewielu nowotworów, które potrafimy całkowicie wyleczyć. Najczęściej winna jest zbyt późna diagnoza, uniemożliwiająca skuteczne leczenie. Na szczęście możesz postarać się zmniejszyć ryzyko rozwoju raka szyjki macicy. Sprawdź, jak to zrobić!



fot. Fotolia



Rak szyjki macicy rozwija się zwykle na skutek przewlekłego zarażenia wirusem HPV (czyli wirusem brodawczaka ludzkiego), do którego może dojść podczas tzw. niebezpiecznych kontaktów seksualnych. Innym czynnikiem zwiększającym ryzyko choroby są niezdrowy styl życia oraz nałogi. Jak przeciwdziałać chorobie? Przeczytaj!

1. Zaszczep się przeciwko HPV

Jednym z najskuteczniejszych sposobów profilaktyki zarażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, jest wykonanie szczepienia przeciwko HPV. Szczepienie to wskazane jest dla młodych kobiet, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem współżycia płciowego.

2. Uprawiaj bezpieczny seks

Częste zmiany partnerów seksualnych zwiększaja ryzyko zarażenia wirusem HPV. Pewne zabezpieczenie daje prezerwatywa, ale nawet ten sposób antykoncepcji nie jest w 100 % skuteczny. Ryzyko rozwoju raka szyjki macicy jest większe również u kobiet, które wcześnie rozpoczęły współżycie oraz tych, które urodziły więcej niż jedno dziecko.

3. Rzuć palenie

Palenie tytoniu zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów, również raka szyjki macicy. Jeśli więc to także twój nałóg, jak najszybciej sięgnij po jeden ze sposobów na rzucenie palenia! Być może wymaga to poświęcenia i silnej woli, ale twoje zdrowie jest tego warte!

4. Postaw na antyoksydanty

Antyoksydanty, inaczej przeciwutleniacze, to związki, które m.in neutralizują skutki działania karcinogenów, zapobiegając tym samym rozwojowi nowotworów. Antyoksydantami są np. witaminy A,E,C, karotenoidy oraz cynk i selen. Znajdziesz je przede wszystkim w świeżych warzywach i owocach, orzechach oraz zdrowych tłuszczach roślinnych i zwierzęcych.

5. Rób regularne badania profilaktyczne

Każda kobieta, która rozpoczęła współżycie seksualne powinna robić raz w roku cytologię. Badanie to pozwala wykryć zmiany nowotworowe w tkankach szyjki macicy w stadium, które jest całkowicie uleczalne. Badanie zajmuje kilka minut i jest całkowicie bezbolesne. Warto więc poświęcić kilka chwil, by zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo!

