Grypa i jej objawy

Jedną z najbardziej znanych infekcji wirusowych jest grypa. Typowymi objawami tej choroby są: gorączka, bóle mięśniowe, bóle głowy. W efekcie zakażenia układ immunologiczny wydziela najróżniejsze substancje, które mają na celu walkę z wirusem. Niektóre z tych substancji są odpowiedzialne za wywoływanie gorączki, która z kolei powoduje odczuwanie bólu głowy.

Ból głowy może być w innym mechanizmie wywoływany przez wiele innych wirusów atakujących górne drogi oddechowe. Katar, niedrożny nos, rozpulchniona, zmieniona zapalnie śluzówka zatok może powodować zatokowe bóle głowy. Cechą charakterystyczną tego rodzaju bólu jest występowanie go w okolicy czoła, nasady nosa, szczęki oraz nasilanie się przy pochylaniu.

Zapalenie opon mózgowych lub mózgu

Zdecydowanie mniej częstą ale bardzo groźną przyczyną bólu głowy jest wirusowe lub bakteryjne zapalenie opon mózgowych lub mózgu. Każde zapalenie, które dotyczy mózgu, może powodować wzrost ciśnienia śródmózgowego. Ból głowy to jednak zbyt mało, aby podejrzewać zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Chorobie tej towarzyszy gorączka, wymioty, objawy oponowe (takie jak np. sztywność karku), senność, zaburzenia widzenia i mowy.

Infekcje oczu i uszu

Także każda infekcja oka czy ucha może pośrednio prowadzić do bólów głowy. Zapalenie ucha środkowego co prawda może się zdążyć w każdym wieku, ale jest najczęstsze u dzieci. Przyczyną tego schorzenia może być zarówno wirus jak i bakteria, dlatego zwłaszcza przy pierwszym epizodzie zapalenia ucha środkowego warto nie spieszyć się z podaniem antybiotyku, który jest lekiem przeciwbakteryjnym, nie działającym na wirusy.

Na ogół towarzyszący infekcji ból głowy ustępuje kiedy zakażenie zostaje wyeliminowane. Aby jednak nie cierpieć tak długo w leczeniu zapalenia ucha, znajdują swoje miejsce leki przeciwzapalne i przeciwbólowe.

Z kolei zapalenie spojówek powoduje że wypełniają się one krwią, powstaje zaczerwienie i obrzęk oraz dochodzi do produkcji wydzieliny.

Infekcje są związane głównie z napięciowym lub zatokowym bólem głowy. Jednak warto wiedzieć, że każda infekcja to stres dla organizmu. Dochodzi do uruchomienia wielu mechanizmów obronnych mających na celu zwalczanie zakażenia. Infekcja oraz leki stosowane w terapii to także czynniki, które mogą wywołać napad migreny.

