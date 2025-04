Na wzdęcia jedz kminek lub imbir

Sprzyjają im tłuste, ciężkostrawne potrawy, gazowane płyny, rozmawianie podczas jedzenia oraz żucie gumy. Aby im zapobiec, musimy nieco zmienić nawyki przy stole. Dobrym sposobem jest zjadanie po jedzeniu łyżeczki zmielonego kminku lub imbiru. Zioła te zmniejszają napór gazów na ścianki przewodu pokarmowego i ułatwiają pozbycie się ich z jelit. Wzdęciom zapobiega również natka pietruszki. W ekstremalnych sytuacjach można zastosować środki farmakologiczne.

Zgaga – unikaj przejadania się!

Przyczyną zgagi może być przejedzenie. Wywołują ją tłuste, ostre pokarmy, a także alkohol, kawa, wysoko przetworzone pokarmy z dużą ilością dodatków do żywności: konserwantów, wzmacniaczy smaku itp. Objawy można złagodzić wypijając małymi łykami szklankę ciepłego mleka lub ziołowej, niesłodzonej herbatki np. z żywokostu. Pomóc może także spacer. Drzemka po posiłku nie pomoże nam wyeliminować zgagi.

Postawna ruch, by uniknąć zaparć!

Są spowodowane szybkim jedzeniem, emocjonowaniem się podczas spożywania posiłku, zbyt małą ilością błonnika w pożywieniu oraz siedzący tryb życia. Procesy trawienia usprawni błonnik, a pracę jelit przyspieszy picie mięty pieprzowej, która pobudzi wydzielanie soku żołądkowego. Podobnie zadziała rumianek (nie dość, że pomoże pozbyć się zaparć, to także podziała uspokajająco). Świetnym sposobem na gimnastykę dla jelit jest ruch (codziennie co najmniej półgodzinny intensywnego spaceru, biegania, jazdy na rowerze lub aerobiku). Pomóc mogą też lekko przeczyszczające leki i herbatki ziołowe.

Jak przyrządzać świąteczne posiłki?

nie smaż, a jeżeli już musisz, zrób to na patelni teflonowej bez tłuszczu lub na minimalnej jego ilości (łyżeczka oleju);

zamiast majonezu i śmietany używaj jogurtu naturalnego , ewentualnie majonezu „light”;

, ewentualnie majonezu „light”; ogranicz ilość bakalii i miodu w ciastach i słodkich potrawach, zalecaną w przepisie ilość cukru zmniejsz o połowę – zaoszczędzisz pieniądze i zdrowie;

zamiast polew czy lukru użyj cukru pudru, a do dekoracji mazurków – gorzkiej czekolady i kawałków suszonych owoców;

do ciast dodawaj więcej białek i mniej żółtek;

blachy do ciast zamiast smarować tłuszczem, wykładaj specjalnym papierem do wypieków;

używaj ziół wspomagających trawienie: kminek, majeranek, bazylia, estragon, tymianek i wiele innych.

