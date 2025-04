Diagnostyka, czyli rozpoznanie choroby

Nie wstydź się opowiedzieć lekarzowi o wszystkich niepokojących objawach, jakie u siebie zauważyłeś. Często dotyczą one narządów płciowych lub odbytu i rozmowa na ten temat może być dla Ciebie krępująca. Pamiętaj, że jedynie przedstawienie pełnego obrazu dolegliwości pozwoli lekarzowi właściwie rozpoznać schorzenie. Chore miejsca intymne będą musiały zostać obejrzane, jednak nie obawiaj się, że wydadzą się obrzydliwe lub nadmiernie interesujące. Prawdopodobnie konieczne będą dodatkowe badania krwi, wydzieliny z cewki moczowej lub pochwy, które potwierdzą podejrzewaną chorobę.

Poszukiwanie chorób dodatkowych

Wystąpienie jednej z chorób przenoszonych drogą płciową wymaga przebadania się pod kątem kolejnych. Dosyć często współistnieją ze sobą HIV, kiła, wirusowe zapalenie wątroby. Możliwe jest zakażenie się nimi jednocześnie, podczas jednego kontaktu seksualnego. Każda z tych chorób może przebiegać bezobjawowo a ich rozpoznanie jest warunkiem właściwego leczenia.

Konieczny antybiotyk

Najlepiej, jeśli leczenie jest prowadzone przez lekarza wenerologa, czyli osobę wyspecjalizowaną w terapii chorób przenoszonych drogą płciową. Posiada on duże doświadczenie, co przydaje się szczególnie w przypadku złapania zarazka niewrażliwego na leki zwykle przepisywane. Leczenie kiły, rzeżączki, rzęsistka pochwowego, zakażenia chlamydią polega na przyjmowaniu antybiotyków, które są dostępne tylko na receptę. Nie należy ich odstawiać po ustąpieniu objawów, jeśli lekarz zalecił dłuższą kurację! Możemy w ten sposób doprowadzić do nawrotu choroby, która uderzy z podwójną siłą, ponieważ za krótko przyjmowany antybiotyk tylko „zahartuje” zarazki.

Usunięcie narośli

Niektóre choroby, jak mięczak zakaźny czy kłykciny kończyste doprowadzają do powstania guzków lub brodawek np. w okolicach intymnych. Ich rozmiary mogą być naprawdę duże, co sprawia, że bywają bardzo uciążliwe. Na dodatek dotknięcie ich przez partnera spowoduje zakażenie go chorobą. Zmiany likwiduje się przez zamrożenie, chirurgiczne usunięcie, zastosowanie lasera. Jeśli zauważysz pojawienie się narośli, nie zwlekaj z wizytą u lekarza! Im są mniejsze, tym łatwiej, bezpieczniej i taniej je usunąć.

Leczenie partnera

Do skutecznego wyleczenia choroby potrzebne jest równoczesne przebadanie i leczenie partnera seksualnego.

Często dużym problemem bywa poinformowanie go o chorobie, zwłaszcza, jeśli zakażenie jest skutkiem zdrady. Trzeba jednak koniecznie to zrobić, ponieważ partner (a zwłaszcza partnerka) może przechodzić bezobjawową postać choroby o powikłaniach równie groźnych jak objawowa.

Należy też dołożyć wszelkich starań, aby uświadomić o zarażeniu osoby, z którymi miało się przygodne kontakty seksualne.

