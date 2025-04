fot. Fotolia

Aby zachować zdrowe zęby, nie wystarczy tylko czyścić je szczoteczką i pastą. Okazuje się, że ponad 40% bakterii bytujących w jamie ustnej osadza się w przestrzeniach międzyzębowych, które można oczyścić za pomocą nici dentystycznych lub – w wersji wygodniejszej – flosserów.

Czym jest flosser i jak go używać?



Flosser to przyrząd do nitkowania, który może zastępować nić dentystyczną. Jego zaletą jest wygoda w stosowaniu – dzięki niemu nie musimy zawijać nici na palce i manewrować nimi w obrębie zębów.

Flossery składają się z kawałka nitki zaczepionej pomiędzy dwiema „rączkami”. Nitkę należy wsunąć między zęby i oczyścić przestrzeń między nimi. Po każdej parze zębów przyrząd należy umyć pod bieżącą wodą lub zmienić nitkę na czystą.

Flosser jest szczególnie wskazany przy oczyszczaniu powierzchni stycznych zębów w przestrzeni międzyzębowej w bocznych odcinkach uzębienia.

Flossery 3 w 1



Niektóre flossery są wielofunkcyjne – mają nie tylko nitkę do czyszczenia zębów, ale też czyścik do języka, a nawet wykałaczkę. Mogą też mieć uchwyty z wymiennymi główkami.

Flosser to przyrząd na tyle niewielki, że możemy go nosić codziennie ze sobą – przyda się w ciągu dnia, gdy chcemy oczyścić zęby, a nie mamy przy sobie szczoteczki ani pasty.

Konsultacja: lek. dentysta Paulina Wojas, stomatolog współpracująca z Fundacją Wiewiórki Julii, ekspert marki Jordan.