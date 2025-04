Zęby mogą zmienić swój naturalny kolor z kilku powodów. Zazwyczaj przyczyną jest krwawienie obumierającej miazgi po jej urazie. Leki i preparaty do leczenia kanałowego takie jak bar czy jod, również mogą spowodować zszarzenie zęba. Wiele osób w okresie dzieciństwa leczonych jest tetracyklinami, które znacznie wpływają na rozwój i barwę szkliwa zębów stałych. Co zrobić z takimi przebarwieniami?

Reklama

Konsultacja – za i przeciw

Estetyka często gra pierwsze skrzypce w naszym wyglądzie. Tak samo dzieje się w stomatologii, białe i piękne zęby są pożądane niemal przez każdego pacjenta odwiedzającego dentystę. Stomatolog na wizycie powinien poinformować pacjenta o wszystkich plusach i minusach wybielenia tkanek martwych. Ząb kwalifikujący się do wybielenia musi być prawidłowo przeleczony kanałowo.

Zęby martwe są znacznie bardziej kruche ponieważ są odwodnione, czyli mniej sprężyste i tym samym bardziej podatne na złamania. Pozbycie się szarości i zainwestowanie w zabieg może zatem również zakończyć się złamaniem korony zęba, o czym poinformuje nas stomatolog na wizycie. Nikt też nie da nam gwarancji, że efekt końcowy wybielenia będzie satysfakcjonujący, ponieważ ząb martwy zachowuje się inaczej niż ząb żywy.

Linia uśmiechu szczególnie narażona jest na urazy, zęby przednie w wyniku uderzenia tracą swoją żywotność. Stomatolog zawsze stara się aby pacjent czuł się dobrze ze swoim uśmiechem. Jeśli pomimo podjętych prób ząb nadal znacząco różni się od reszty – wtedy licówka staje się rozwiązaniem.

Polecamy: Kiedy można wybielić zęby?

Reklama

Jak to wygląda ?

Ząb zakwalifikowany do wybielenia musi być wcześniej leczony kanałowo, jeśli leczenie było nieprawidłowe, przeprowadzane jest po raz kolejny. W tym celu lekarz wykonuje prześwietlenie. Jeśli wszystko jest w porządku, stomatolog otwiera ząb i zabezpiecza korzeń warstwą cementu lub kompozytu. Wszystko po to, aby środek wybielający nie dostał się do kanału i nie podrażnił tkanek okołowierzchołkowych.

Kolejnym, krokiem jest umieszczenie w komorze zęba substancji wybielającej i założenie tak zwanego opatrunku na czas od jednej doby do trzech dni. W tym okresie ząb wybiela się substancją od środka. Czasami bywa tak, że pacjent po tym okresie nie jest zadowolony z efektu. W takim wypadku zabieg powtarza się 2-3 krotnie. Po uzyskaniu żądanego koloru, komorę zęba w której znajdowała się substancja, oczyszcza się i wypełnia kompozytem. Środek chemiczny do rozjaśnienia zazwyczaj neutralizuje się po około 2 tygodniach, toteż należy tyle właśnie odczekać do odbudowy zęba i zakończenia całej operacji.

Zobacz też: Jak dbać o zęby po wybielaniu nakładkowym?