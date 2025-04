Jaki mamy wybór?

Rodzaje szczoteczek do zębów:

Reklama

jednopęczkowe lub wielopęczkowe,

profil części pracującej: prosty, wklęsły lub piramidalny,

trzon: prosty lub ustawiony pod różnym kątem w stosunku do głowicy,

miękkie, średnie, twarde,

manualne lub elektryczne.

Szczoteczki miękkie i o główce wielkości 2–2,5 cm zalecane są dla dzieci, średnie z wielkością główki 2,5–3 cm – dla dzieci starszych i młodzieży, natomiast twarde, również o wielkości główki 2,5–3 cm, są odpowiednie dla młodzieży i dorosłych ze zdrowym przyzębiem.

Szczoteczkę do zębów wynaleźli Arabowie. Znana jako „siwak”, wykonywana była z korzenia drzewa arrak, które rosło dziko na pustyni. Po starciu końca korzenia jego włókna rozdzielały się, przypominając dzisiejsze włosie szczoteczki do zębów.

Gdy kupisz szczoteczkę…

Nową szczoteczkę należy odkazić, np. trzymając ją przez 15 minut w wodzie utlenionej (3%).

Szczoteczkę należy wymieniać średnio co 2–3 miesiące, jeśli używa się jej dwa razy dziennie. Jeśli częściej myjesz zęby – wymieniaj szczoteczkę co miesiąc.

Po umyciu zębów szczoteczkę wkładaj do kubka włosiem do góry, aby mogło ono wyschnąć. Nie należy przetrzymywać szczoteczki do zębów w futerale.

Zobacz też: Jak dawniej dbano o zęby?

Jak wybrać odpowiednią dla siebie szczoteczkę do zębów?

Przy wyborze szczoteczki do zębów należy kierować się: wiekiem osoby, która ma jej używać, stanem jej dziąseł, anatomią zębów i ich ustawieniem oraz motywacją.

Najlepsze są szczoteczki z włosia syntetycznego, ponieważ są trwalsze i nie chłoną tyle wody co te wykonane z włosia naturalnego, poza tym są bardziej higieniczne. Czubek szczoteczki powinien być wykonany „na okrągło” i idealnie wypolerowany. Tak opracowane włosie zapewnia dokładne mycie powierzchni zębowych i odpowiedni masaż dziąseł.

Włosie ułożone jest w pęczkach, w kilku rzędach i powinno mieć ok. 1 cm wysokości. Między pęczkami niezbędna jest wolna przestrzeń, aby woda mogła przepływać i oczyszczać szczoteczkę. Na główce szczoteczki powinno znajdować się ok. 10 pęczków w rzędzie. Długość rączki powinna wynosić od 7 do 11 cm. Rączka powinna mieć poprzeczne prążki, aby ułatwić jej trzymanie podczas mycia zębów.

Osoby noszące stałe aparaty ortodontyczne powinny wybierać szczoteczki, które mają środkowe włosie najniższe, a zewnętrzne najwyższe.

Reklama

Jakie są zalety szczoteczek elektrycznych?

Szczoteczki elektryczne, oprócz właściwości czyszczących zęby, idealnie masują dziąsła. Ich pierwotne przeznaczenie to zachęcenie dzieci do mysia zębów. Obecnie szczoteczki elektryczne uważane są za najlepiej czyszczące.

Główki szczoteczek elektrycznych są mniejsze i mają mniej pęczków, a włosie jest bardziej elastyczne. W najnowszych szczoteczkach każdy pęczek wibruje oddzielnie, co gwarantuje perfekcyjne czyszczenie zębów.

Zobacz też: Jakie bakterie mieszkają w jamie ustnej?