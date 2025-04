fot. Fotolia

Martwicze zapalenie jelit u dziecka – leczenie i badania

W przypadku podejrzenia martwiczego zapalenia jelit, niezbędne jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych krwi, RTG i USG brzucha w celu potwierdzenia wystąpienia choroby i wyeliminowania innych możliwych przyczyn zaobserwowanych objawów. Rutynowo maluch przechodzi również konsultację chirurgiczną.

Leczenie podejmowane jest natychmiast i polega głównie na działaniach zachowawczym. Maluchy, u których rozpoznano NEC nie mogą być karmione doustnie, dlatego w ich w przypadku konieczne jest przejście na całkowite żywienie pozajelitowe.

Aby zmniejszyć ciśnienie w jelicie wywołane przez zbierające się gazy, do żołądka dziecka wprowadza się cienką rurkę.

Konieczna jest również stabilizacja ogólnego stanu pacjenta, poprzez wsparcie funkcji oddychania i krążenia. Stan zapalny zwalczany jest intensywną antybiotykoterapią, która trwa przez cały okres leczenia.

Martwicze zapalenie jelit (NEC) – jak długo trwa leczenie?

NEC ma zazwyczaj krótki, choć gwałtowny, przebieg. Od momentu rozpoznania objawów do całkowitego wyleczenia mija od 1 do 2 tygodni. Zdarza się jednak, że leczenie nieinwazyjne nie przynosi skutku. Mimo zastosowania intensywnej antybiotykoterapii, stan dziecka pogarsza się i następuje perforacja ściany jelita. Wtedy niestety konieczna jest operacja, która zwiększa ryzyko powikłań związanych z NEC.

Możliwe konsekwencje to z jednej strony, przeważnie niezauważalne i nie powodujące żadnych dolegliwości, zwężenie jelita, z drugiej, rzadziej występujące, ale niebezpieczne dla zdrowia dziecka: niedrożność bądź zespół krótkiego jelita.

Tego rodzaju powikłania wpływają znacząco na obniżenie jakości życia małego pacjenta, ponieważ mogą wiązać się z koniecznością karmienia dożylnego przez kolejne miesiące, a nawet lata życia dziecka.

