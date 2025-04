Kiedy chirurgia jest skuteczna?

Wyniki leczenia raka żołądka zależą od stopnia zaawansowania nowotworu. W grupie osób z tzw. wczesnym rakiem, rokowania są bardzo dobre, a przeżywalność 5-letnia przekracza zwykle 90%. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku rozsianej choroby nowotworowej – przeżywalność 5-letnia sięga tylko kilkunastu procent, a wykonana resekcja zwykle ma charakter leczenia paliatywnego (objawowego, ułatwiającego funkcjonowanie). W takim przypadku konieczne jest wdrożenie terapii systemowej (chemio- bądź immunoterapii).

Reklama

Chirurgiczne sposoby leczenia raka wczesnego

W przypadku zmiany nowotworowej niezaawansowanej, ograniczonej do śluzówki żołądka, stosuje się 3 metody zabiegowe. Pierwszą jest endoskopowa resekcja śluzówki. Jednak w przypadku tej techniki kryteria kwalifikacji są zaostrzone, gdyż lekarz musi mieć pewność, że zmiana nowotworowa rzeczywiście dotyczy tylko samej błony śluzowej i że nie ma przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych. Drugą metodą chirurgiczną jest wycięcie fragmentu żołądka za pomocą technik laparoskopowych, znacznie mniej inwazyjnych od klasycznej resekcji (usunięcia żołądka). Po operacji laparoskopowej pozostają tylko trzy niewielkie blizny, które bardzo szybko goją się. Mniejszy jest również odsetek powikłań w porównaniu z chirurgia klasyczną.

W Polsce, podstawową metodą leczenia raka wczesnego jest częściowa, klasyczna resekcja żołądka. Zakres operacji jest mniejszy niż w przypadku raka zaawansowanego, jednak może być krokiem zbyt radykalnym, za to „pewniejszym” pod względem onkologicznym.

Reklama

Chirurgiczne sposoby leczenia raka zaawansowanego

Rakiem zaawansowanym jest naciek przekraczający błonę śluzową żołądka, penetrujący do jego warstwy mięśniowej, a nawet wykraczający poza nią. O stadium zaawansowania choroby informuje nas obecność przerzutów. Stopień zajęcia regionalnych węzłów chłonnych często koreluje z głębokością nacieku w ścianie żołądka. Gastrektomia (wycięcie żołądka) wraz z dokładną limfadenektomią (wycięcie węzłów chłonnych) może stwarzać szansę na wyleczenie nawet w zaawansowanej chorobie.

Kontrowersje w chirurgii onkologicznej raka żołądka dotyczą głównie zakresu wycięcia tego narządu. Bardzo często radykalna (całkowita) resekcja okalecza pacjenta. O ile wykonanie odpowiedniego wycięcia żołądka i węzłów chłonnych wpływa na wyniki leczenia, o tyle odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego decyduje o jakości przeżycia takiego pacjenta.

Zobacz: Kto ma duże szanse na raka żołądka?