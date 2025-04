Okres ciąży jest bardzo ważnym czasem zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzny. Samo potwierdzenie przez lekarza jest już ważnym momentem. Następne tygodnie to oczekiwanie, ale też i przygotowywanie się do nowego etapu w życiu. Każdy z partnerów inaczej będzie w tym czasie odbierał bodźce zewnętrzne, każde z nich będzie przeżywało swoje emocje w odrębny sposób. Opieka douli w tym czasie jest skierowana zarówno do kobiet, jak i mężczyzn.

Spotkania z doulą i jej zadania



Pierwsze spotkanie może już odbyć się po wizycie u lekarza. Podczas pierwszego spotkania oboje przyszli rodzice dzielą się z doulą swoimi wątpliwościami, rozterkami, ale także propozycjami co do miejsca i sposobu porodu. Zadaniem douli jest szczere i otwarte przedyskutowanie wszystkich interesujących ich tematów. Czasami zdarza się, że młodzi rodzice nie zadadzą jakiegoś ważnego pytania. Wtedy rolą douli jest zainicjowanie dyskusji na ten temat. Wiadomo, że nie da się wszystkiego powiedzieć i omówić podczas jednego spotkania. Jeśli wizyta miała miejsce w I trymestrze ciąży, warto zaprosić doulę jeszcze co najmniej dwa razy, tj. pod koniec drugiego trymestru i w połowie trzeciego. Za każdym razem rozmowa z doulą będzie wnosiła wiele nowych elementów przygotowujących tatę i mamę do pełnionych przez nich nowych ról w życiu.

Nie tylko rozmowa…



Lecz nie tylko sama rozmowa jest podstawowym elementem opieki douli nad kobietą w ciąży i jej partnerem. Doula pokaże i nauczy kobietę w ciąży oddychania torem brzusznym. Doula może nauczyć fachowej pielęgnacji i opieki nad noworodkiem i niemowlęciem, prawidłowej pozycji podczas karmienia piersią. Zachęci do ćwiczeń i udzieli instruktarzu jak prawidłowo powinny owe ćwiczenia wyglądać. Nauczy partnera technik masażu relaksacyjnego, aby w ten sposób przyszły tata pomógł swojej partnerce zdrowo donosić ciążę. Doula przygotuje też przyszłych rodziców na zmiany, jakie zajdą u nich w rodzinie z chwilą pojawienia się dziecka. W naszym kraju mężczyźni mało rozmawiają ze swoimi ojcami na tematy związane z emocjonalnym przeżywaniem ciąży swojej partnerki, czy też na temat doświadczeń ich ojców i płynących z tego tytułu rad dla młodego taty.

Spotkania przedporodowe



Podczas spotkań przedporodowych przyszli rodzice dzięki rozmowie z Doulą mogą nawzajem poznać swoje wszelkie obawy i wątpliwości, o których być może trudno jest im rozmawiać tylko we dwoje. Nauka zacieśniania więzów rodzinnych powinna właśnie zacząć się jeszcze przed porodem, gdyż maluszek, który rozwija się w łonie matki już słyszy i rozpoznaje głos mamy od głosu taty. Czuje dotyk ręki ojca i odbiera od niego przekazywane emocje. Doula podczas spotkań przed porodowych na pewno wniesie wiele dobrych i pozytywnych emocji, przygotuje kobietę do naturalnego porodu ze wszystkimi elementami jakie towarzyszą temu wydarzeniu. Uspokoi lęk przed sygnałami informującymi kobietę o gotowości przyjścia na świat dawanymi przez małego człowieka. Wyjaśni czym naprawdę są bóle porodowe i jak je prawidłowo odczytywać i nad nimi panować.

