Ile trwa leczenie aparatem ortodontycznym u dorosłych pacjentów?

Magdalena Jelska-Górnicka: Leczenie aparatem ortodontycznym pacjentów dorosłych trwa mniej więcej 2 lata, można dodać lub odjąć jeszcze pól roku. Czasami trochę się skróci, ale bywa też że trwa nawet 3 lata. To zależy od indywidualnego przesuwania się zębów każdego pacjenta.

Jak wygląda przygotowanie do leczenia?

Magdalena Jelska-Górnicka: Jeśli chodzi o to jak się przygotować do leczenia aparatem ortodontycznym, to najlepiej wypełnić wszystkie ubytki, wykonać czyszczenie zębów z kamienia i osadu przed założeniem aparatu.

Jaki jest koszt założenia aparatu?

Magdalena Jelska-Górnicka: Koszt założenia aparatu u pacjenta dorosłego waha się od 1500zł za jeden łuk do 8-9 tys. za łuk.

Rozmowę przeprowadziła Justyna Perkowska.