Grzybica paznokci jest trudna do wyleczenia. W jej leczeniu bardzo ważne jest wykonanie badania na rodzaj grzyba, który zainfekował paznokcie. Pozostawienie paznokcia bez leczenia pogorszy jedynie jego stan. Może dojść do rozprzestrzenienia się infekcji na pozostałe paznokcie. Co gorsza cała rodzina może zachorować na tę przykrą dolegliwość.

Reklama

Przed rozpoczęciem leczenia należy zapoznać się z wynikiem badania mikologicznego. Dermatolog na pierwszej wizycie pobierze wymaz z paznokcia, by następnie dobrać odpowiedni preparat do leczenia.

Na rynku dostępnych jest obecnie kilka dobrych leków przeciwgrzybicznych przeznaczonych do stosowania w leczeniu grzybicy paznokci. Prawidłowo zastosowane preparaty prowadzą do całkowitego wyleczenia. Jednym z nich jest substancja o nazwie terbinafina. Może być stosowana doustnie lub w postaci kremu. Zazwyczaj terapia trwa do sześciu miesięcy.

Zobacz też: Sprawdź czy masz grzybicę!

Innym lekiem jest itrakonazol. Jest to substancja podawana wyłącznie doustnie. Trzeba ją przyjmować przez 1 tydzień w miesiącu przez 3 kolejne miesiące.

Przyjmowanie leków przeciwgrzybicznych może nie przynieść od razu efektów estetycznych, tj. poprawy wyglądu paznokcia i z tego względu leczenie jest często przerywane przez pacjentów. Niestety paznokcie odzyskują swój poprzedni wygląd dopiero po zakończeniu pełnego 6-miesięcznego leczenia.

Oprócz leków doustnych dostępne są preparaty do smarowania chorego paznokcia. Obecnie dużą popularnością cieszą się leki w formie lakierów, które zawierają cyklopiroks lub amorolfinę. Przed nałożeniem lakieru na zmieniony chorobowo paznokieć trzeba dokładnie stopy wymyć i wytrzeć. Pilnikiem załączonym do preparatu należy zetrzeć dokładnie wierzchnią warstwę paznokcia, przetrzeć środkiem dezynfekcyjnym i dopiero nałożyć dokładnie warstwę lakieru. Lek będzie powoli przenikał do głębszych warstw paznokcia i niszczył grzyby.

W kremach do stosowania zewnętrznego występuje lek bifonazol. Przygotowanie paznokcia do nałożenia leku jest podobne jak w przypadku lakierwoania. Lakiery przeważnie stosuje się raz w tygodniu, a krem codziennie. Leczenie może trwać nawet do pół roku.

Same, nawet najlepiej dobrane leki nie gwarantują wyleczenia. Ważne jest dokładne wyczyszczenie obuwia, a najlepiej jego wymiana na nowe. Paznokcie należy obcinać krótko i na prosto. Obuwie powinno być wygodne, nieuciskające palców i ze skóry naturalnej. Na nogi należy zakładać bawełniane skarpetki.

Aby zakażenie nie powtórzyło się w miejscach szczególnego ryzyka zawsze trzeba nosić klapki (nie chodzić na boso). Źródłem zakażeń grzybiczych są baseny, prysznice hotelowe, sauny czy akademiki. Jeśli już zdecydujemy się na wizytę na basenie najlepiej po wyjściu z niego użyć kremów przeciwgrzybiczych.

Reklama

Polecamy: Czy twoje dziecko ma grzybicę?