Czy rzeczywiście uśmiech i zęby maja znaczenie w relacjach damsko-męskich?

dr Tomasz Pasiński: Uśmiech i zęby mają bardzo duże znaczenie. Jest to coś na co w pierwszej kolejności zwracamy uwagę, a pierwsze wrażenie, jakie sprawiamy na kimś jest zwykle wrażeniem decydującym.

Co zrobić, aby przyciągać pięknym uśmiechem?

dr Tomasz Pasiński: Warto zająć się tym dużo wcześniej niż tuż przed randką. Coś z czym możemy sobie poradzić tuż przez randką, to świeży oddech, który ma na pewno duże znaczenie. Odradzałbym – wbrew temu co się powszechnie uważa – stosowanie past i preparatów zawierających dużą ilość mięty, gdyż mięta wysusza śluzówki jamy ustnej. Na początku powodują one odświeżenie oddechu, ale w dalszej perspektywie z powodu wysuszenia jamy ustnej – problem wraca.

Raczej polecałbym bezalkoholowe preparaty do płukania jamy ustnej (żeby nie wysuszać śluzówki), a także preparaty, które zawierają cynk.

Duże znaczenie dla oddechu ma język. To, że wyczyścimy zęby to nie wszystko. Musimy również dokładnie wyczyścić język. Warto zastosować czyścik, na który nakłada się trochę żelu lub pasty i rozprowadza po języku, a następnie drugą stroną czyścika zdrapuje się osady z pastą i żelem. To zapewni świeży oddech.

Czy istnieją szybkie sposoby na wybielenie zębów?

dr Tomasz Pasiński: Oczywiście, że istnieją. Jeśli ktoś się decyduje na taki zabieg, to polecam profesjonalne wybielanie zębów w gabinecie stomatologicznym. Jednak przed takim zabiegiem zęby należy dokładnie zabezpieczyć – muszą być wyleczone.

Jeśli zęby są wyleczone, to taki zabieg trwa 1,5-2 godziny i jest satysfakcjonujący dla pacjentów. Jednak o czymś takim należałoby pomyśleć nie tuż przed randką, ale znacznie wcześniej.

Czy są pacjenci oczekujący natychmiastowych efektów wybielania zębów?

dr Tomasz Pasiński: Bardzo często tak się zdarza. Wówczas możemy zastosować jeden zabieg. Jest to tzw. skaling, czyli usuniecie kamienia i wypiaskowanie zębów. Efekt zabiegu jest naprawdę rewelacyjny.

Jaki uśmiech jest najpiękniejszy?

dr Tomasz Pasiński: Moim zdaniem naturalny. Bywa, że pacjenci niestety przesadzają: zbyt wybielone zęby, nienaturalnie równe licówki, już nie mówiąc o protezach. To zaburza uśmiech, który staje się nienaturalny i jest wręcz nienaturalnie ładny. Lepiej żeby uśmiech wyglądał naturalnie, żeby patrząc na kogoś widzieć, że ma ładne, swoje zęby. Najlepszy jest uśmiech zadbany, naturalny, zdrowy.

Wywiad przeprowadziła Magdalena Mrówczyńska

Wywiad przeprowadziła Magdalena Mrówczyńska