Jak zapobiec zapaleniu pęcherza moczowego?

Wzmożone parcie na mocz, coraz częstsze wędrówki do toalety i piękocokłujący ból podczas oddawania moczu to tylko niektóre objawy zapalenia pęcherza moczowego. Dodatkowo mocz ma brzydki zapach a ty odczuwasz ból podbrzusza i pleców. Podczas oddawania moczu możesz zauważyć ślady krwi. Wbrew pozorom niebezpieczeństwo zainfekowania dróg moczowych istnieje również latem, gdy korzystasz z publicznych kąpielisk. Jeśli po zażyciu morskiej kąpieli nie zdejmujesz mokrego stroju kąpielowego tylko wygrzewasz się na plaży, ryzyko zapalenia pęcherza moczowego rośnie. Pamiętaj, że przechłodzenie ciała, zwłaszcza podbrzusza może skończyć się zapaleniem pęcherza moczowego. Dziś podpowiadamy jak ustrzec się przed tą dolegliwością.

Jak zapobiegać?

Chroń ciało przed przechłodzeniem. Zapamiętaj, że siedzenie na betonie, kamieniach i innym zimnym podłożu może sprawić, że odczujesz nieprzyjemne objawy zapalenia pęcherza moczowego. Po kąpieli postaraj się jak najszybciej zdjąć mokry strój kąpielowy i dokładnie osuszyć całe ciało.

Codziennie pij od 1,5 do 2 litrów płynów. Odpowiednia ilość płynu pozwala dokładnie przepłukać pęcherz moczowy. Pamiętaj by pić nie tylko wtedy gdy odczuwasz pragnienie. Sięgaj po wodę mineralną oraz soki owocowe i warzywne. W profilaktyce zapalenia pęcherza moczowego zalecane są herbatki ziołowe- z pokrzywy i skrzypu. Pij również napar z nasion pietruszki. Korzeń pietruszki i nasiona działają pobudzająco na drogi moczowe.

Zawsze dokładnie opróżniaj pęcherz podczas oddawania moczu.

Być może o higienie osobistej w obecnym czasie nie ma potrzeby przypominać, ale skoro odgrywa niemałą rolę w przypadku zapalenia pęcherza moczowego wspomnimy i o niej. Nie tylko niedostateczna higiena ale również przesadna może doprowadzić do zapalenia pęcherza moczowego. Aby zarazki nie wniknęły do pęcherza moczowego zawsze podmywaj się i podcieraj w kierunku od przodu do tyłu (czyli w kierunku odbytu). Unikaj chemicznych dodatków do mydeł i płynów do kąpieli gdyż podrażniają cewkę moczową.

Noś bawełnianą bieliznę osobistą. Tylko taka bielizna zapobiega poceniu ciała.

Zamiast obcisłych spodni noś luźne lub postaw na spódnice lub sukienki. Zwłaszcza teraz gdy wielkimi krokami zbliża się upalne lato. Dokonaj wyboru ponieważ zbyt obcisłe spodnie utrudniają cyrkulację powietrza.

By zapobiec zapaleniu pęcherza moczowego bierz naprzemienny prysznic. Zacznij od strumienia ciepłej wody a zakończ zimnym.

Jeśli masz skłonności do zapalenia pęcherza moczowego zrezygnuj z tamponów na rzecz podpasek.

Z jadłospisu usuń ostre przyprawy, alkohol oraz rośliny strączkowe.

Czy wiesz, że:

Zapalenie pęcherza moczowego częściej występuje u kobiet, ponieważ ich moczowody są krótsze niż u mężczyzn. Dlatego bakterie łatwiej mogą wniknąć do pęcherza moczowego kobiet.