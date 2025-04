Dbaj o smukłą sylwetkę!

Badania wykazują, że u osób otyłych częściej dochodzi do zaburzeń rytmu serca i epizodów arytmii. Aby zmniejszyć masę ciała należy pamiętać o zdrowym odżywianiu. Przede wszystkim powinniśmy zmniejszyć ilość spożywanych słodyczy. Jeśli mamy ochotę na przekąskę, zamiast sięgnąć po cukierka znacznie lepiej będzie zjeść kanapkę z chudą wędliną lub sałatkę warzywną. Musimy również pamiętać o ograniczeniu spożywania tłuszczów. Zamiast smażyć potrawy, lepiej je gotować lub piec, a tłuszcze zwierzęce zdrowiej jest przynajmniej w części zastąpić roślinnymi. Warto również pamiętać, że dorosły człowiek powinien spożywać 4–5 posiłków dziennie, w tym co najmniej 5 porcji owoców lub warzyw.

Rzuć palenie!

Substancje zawarte w dymie papierosowym powodują nadmierne wydzielanie adrenaliny, a co za tym idzie przyczyniają się do występowania tachykardii i zaburzeń rytmu serca. Nawet jeśli palimy już od wielu lat, warto pomyśleć o stopniowym rzucaniu palenia. Badania wykazały, że już po 5 latach od wypalenia ostatniego papierosa ryzyko zapadnięcia na choroby serca nie różni się od tego, jakie występuje u osób nigdy nie palących.

Aktywność fizyczna

Siedzący tryb życia, oprócz sprzyjaniu otyłości, sprzyja również chorobom serca. Kiedy decydujemy się na rozpoczęcie aktywności fizycznej, dobrze byłoby poradzić się lekarza. Pomoże on wybrać odpowiedni rodzaj ćwiczeń, ich intensywność, a w razie potrzeby zleci także odpowiednie zajęcia rehabilitacyjne. Ogólna zasada głosi, że powinno się zaczynać od możliwie najlżejszych ćwiczeń, stopniowo zwiększając ich intensywność. Aby zwiększyć wydolność serca, na początek wystarczy codzienny godzinny spacer. Nawet jeśli pracujemy i nie mamy czasu na wykonywanie ćwiczeń, warto zmienić nieco swoje nawyki. Do pracy możemy przecież zamiast samochodem pojechać rowerem lub wysiąść przystanek wcześniej z autobusu i kawałek przejść na pieszo.

Naucz się radzić sobie ze stresem!

Stresujący tryb życia, jaki obecnie prowadzi większość z nas, powoduje nadmierne wydzielanie adrenaliny, przyczyniając się do zaburzeń rytmu serca. Aby rozładować napięcie z całego dnia, dobrze jest znaleźć sobie jakieś zajęcie, które pomoże nam zapomnieć o stresach w pracy czy w rodzinie. Może być to np. jakaś aktywność fizyczna, dobry film w kinie czy po prostu filiżanka herbaty wypita wieczorem w gronie najbliższych. Dla osób nie potrafiących poradzić sobie ze stresem organizowane są również specjalne spotkania i terapie prowadzone przez doświadczonych psychologów.

