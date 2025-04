Czym jest miażdżyca?

Miażdżyca jest najważniejszą patologią powodującą choroby układu krążenia. W tętnicach dochodzi do rozwoju tzw. blaszek miażdżycowych, które zwężają światło naczyń (prowadząc nawet do całkowitego ich zamknięcia). W konsekwencji dochodzi do ograniczenia przepływu krwi przez tętnice. Miażdżyca atakować może praktycznie wszystkie naczynia – w sercu, mózgu, kończynach i in. Pierwszym symptomem jej obecności jest niejednokrotnie zawał serca bądź udar mózgu.

Czy jestem w grupie ryzyka?

Wprawdzie nie mamy wpływ na geny, jakimi obdarzyła nas natura, a w których zapisana może być skłonność do rozwoju miażdżycy, ale to od nas zależy, czy uprawiamy sport i zdrowo się odżywiamy. To my decydujemy, czy chodzimy na kontrole ciśnienia tętniczego i czy decydujemy się na kontrolne oznaczenie poziomu cholesterolu we krwi, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości - na leczenie. Pamiętajmy, że walka z czynnikami ryzyka rozwoju miażdżycy odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu chorobom układu krążenia.

Po pierwsze: zdrowy styl życia

Dieta w profilaktyce chorób układu krążenia zależy od stopnia zagrożenia rozwojem miażdżycy u danej osoby. Osoby z wyjściowo wysokim stężeniem cholesterolu we krwi powinny stosować bardziej restrykcyjne ograniczenia w spożywaniu tłuszczów zwierzęcych. Korzystna dla serca i naczyń krwionośnych dieta to taka, która zgodna jest z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania: mało tłuszczów, dużo warzyw i owoców.

Oprócz diety należy również zadbać o regularny wysiłek fizyczny dostosowany do stanu zdrowia – spacery, bieganie, pływanie, aerobik, itp. Bardzo ważne jest także zaprzestanie palenia tytoniu. Substancje zawarte w dymie tytoniowym uszkadzają ścianę naczyń krwionośnych, przyspieszając rozwój miażdżycy.

Po drugie: diagnostyka i leczenie

Zaburzenia gospodarki lipidowej (tłuszczowej) organizmu są ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób układu krążenia. Dlatego też pierwszy lipidogram (oznaczenie stężenia cholesterolu całkowitego i jego frakcji – HDL, LDL, oznaczenie stężenia triglicerydów) powinien być wykonany już w młodości, a w późniejszych latach – regularnie powtarzany. W razie stwierdzenia zaburzeń gospodarki lipidowej organizmu konieczna może być modyfikacja diety, a jeśli to nie pomoże – stosowanie leków. Podobnie istotna jest diagnostyka i leczenie ewentualnych zaburzeń gospodarki węglowodanowej – cukrzycy i stanów przedcukrzycowych. Bardzo ważna jest regularna kontrola ciśnienia tętniczego i niezaniedbywanie leczenia nadciśnienia.