Jak zapobiegać odwodnieniu organizmu?

Podczas upałów nasz organizm traci więcej wody niż w chłodniejsze dni. Związane jest to ze wzmożoną potliwością. Inną przyczyna odwodnienia mogą być jeszcze biegunki i wymioty, o które nietrudno w lecie.

Jak zapobiegać odwodnieniu na skutek wzmożonej potliwości?

Nic trudnego. Wystarczy ze łącznie w ciągu doby spożywamy od 2 do 2,5 litra płynów. Napojami, po które nie należy sięgać podczas upałów to wszelkie alkohole: wódka, wina, piwa oraz te które zawierają kofeinę – a wiec kawa i napoje energetyzujące. Warto wypróbować coś orzeźwiającego, a jednocześnie zdrowego. Mogą to być herbatki ziołowe, zielona herbata, koktajle mleczno-owocowe, soki owocowe i warzywne, lemoniady. Nie wolno zapomnieć także o piciu wód mineralnych.

Orzeźwiający napój miętowo-cytrynowy

Składniki:

3 „kopiaste” łyżki świeżej mięty

3 duże cytryny

8 łyżek stołowych miodu

2,5 litra wrzątku

kostki lodu

Wykonanie:

W naczyniu umieść cytryny pokrojone na ósemki, dodaj liście mięty i zalej wrzątkiem. Po wystudzeniu osłodź miodem. Napój podawaj w dużych szklankach z kilkoma kostkami lodu.

A co jeśli męczy Cię biegunka lub wymioty?

W tym przypadku należy wypijać nieco więcej płynów, bo do 3 litrów na dobę. Najlepiej popijać je małymi łyczkami i nie na raz. Przy wymiotach korzystne jest powolne picie chłodnej wody przegotowanej. Podczas biegunki i wymiotów, nie tylko musimy uzupełniać płyny, ale i utracone elektrolity – głównie sód, potas i magnez. Często jest i tak, że szklanka osolonej wody (2-3 łyżeczki soli/szklankę wody) może uratować życie.

Nawadniający napój z pomarańczą lub jabłkiem

Składniki:

świeżo wyciśnięty sok z 6 pomarańczy lub z 8 jabłek

8 łyżek miodu spadziowego

2 łyżeczki soli

1 łyżeczka cynamonu

woda przegotowana

Wykonanie:

Sok, mód, sól i cynamon wymieszaj ze sobą i dolej tyle wody, aby uzyskać 2 litry napoju. Spożywaj go co pół godziny do czasu poprawy.

Przy biegunce możesz pić również napary z czarnej herbaty, cynamonu, kardamonu i mięty. A jeśli dręczą Cię nudności i wymioty, możesz zastosować np.:

Napój miętowo-imbirowy

Składniki:

2 garście liści mięty

8 cm kawałek imbiru

1 litr wrzątku

Wykonanie:

Imbir kroimy w plasterki, dodajemy do niego miętę i zalewamy wrzątkiem. Studzimy i popijamy małymi łykami.

Pamiętaj, że zarówno odwodnienie, jak i przewodnienie nie jest dobre dla naszego organizmu. Zadbaj o to by spożywać tyle płynów, ile jest zalecane.



Katarzyna Ziaja