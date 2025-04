Czym są żylaki?



Żylaki kończyn dolnych to powszechna dolegliwość dotycząca zarówno mężczyzn jak i kobiety, a ryzyko wystąpienia choroby zwiększa się wraz z wiekiem.

Żylaki kończyn dolnych to dolegliwość, która początkowo nie daje żadnych objawów. Najczęściej, chorzy zgłaszają się do lekarza jedynie z powodów kosmetycznych. Trwałe poszerzenie żył powierzchownych przypomina grube, kręte sznury zlokalizowane tuż pod skórą. W późniejszym okresie rozwoju choroby, pojawia się uczucie „ciężkości” i obrzęki nóg pod koniec dnia. Podczas długotrwałego stania pojawiają się także kurcze stóp i łydek.

Leczenie żylaków kończyn dolnych to żmudny proces, który nie zawsze daje oczekiwany efekt. Dlatego też ważna jest profilaktyka, która umożliwi zapobieżenie wystąpienia choroby.

Jak zapobiegać żylakom?



1. Jazdę samochodem i komunikacją miejską należy zamienić na spacery. Dyscypliny sportowe godne polecenia to: jazda na rowerze, chód sportowy i narciarstwo biegowe, jogging oraz pływanie. Uprawianie sportów powoduje także ogólną poprawę samopoczucia oraz zdrowia.

2.W czasie siedzenia należy wystrzegać się zakładania nogi na nogę, ponieważ takie ich ułożenie utrudnia odpływ krwi.

3.Aby pobudzić krążenie, ciepłe kąpiele należy zastąpić zimnym prysznicem, stosowanym rano i wieczorem.

4.Gdy długo przebywamy w pozycji pionowej, aby zapobiec zastojom warto wykonać łatwe ćwiczenie. Polega ono na wspinaniu się na palce i opadaniu na pięty. Taki ruch pozwala na odpływa krwi z kończyn dolnych do serca.

5.Odpowiednia dieta bogata w warzywa i owoce, pomoże utrzymać prawidłową masę ciała. Dzięki przestrzeganiu pewnych zasad, zmniejszymy obciążenie organizmu – szczególnie nóg.

6.Ważny jest także odpowiedni ubiór. Skarpety i podkalanówki ze zbyt ciasną gumką utrudniają krążenie krwi w nogach. Należy unikać również butów na wysokim obcasie (tak zwanych szpilek). Obcas powinien być nie wyższy niż 5 centymetrów. Niezdrowe dla naszych nóg, są także modele z obcisłą cholewką.

7.Należy unikać sauny, opalania oraz depilacji gorącym woskiem. Stosowanie takich zabiegów, może spowodować szybszy rozwój choroby.

8.W ciągu dnia nie wolno zapominać o odpoczynku. Warto spędzić co najmniej 10 minut dziennie z nogami uniesionymi ponad poziomem serca. Spowoduje to odpływ krwi z kończyn dolnych w stronę serca.

9.Pewien wpływ na zmniejszenie uczucia ciężkości nóg, ma też stosowanie farmakologii (roślinne wyciągi zawarte w lekach, poprawiają mikrokrążenie).

