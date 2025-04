Pasożyt ten drąży kanały w warstwie rogowej naskórka. Składa dziennie około 2-3 jaj, z których wylegają się larwy, a te dorastają w dojrzałe świerzbowce. W ostatnich latach odnotowano wzrost liczby zachorowań na świerzb na całym świecie, nie tylko w krajach ubogich.

Jak dochodzi do zarażenia?

Świerzb przenosi się najczęściej przez kontakt fizyczny bezpośredni, rzadziej za pośrednictwem przedmiotów, szczególnie pościeli (rozgrzane ciało ułatwia przedostawanie się pasożytów do naskórka). Poza skórą świerzbowce przeżywają ok. 4 dni, dlatego też odzież i bielizna chorego nie powinna być w tym czasie używane. Świerzbowiec na skórze nowego żywiciela poszukuje partnera do rozrodu. Zapłodniona samica rozpoczyna drążyć kanały w naskórku. Najczęściej dzieje się to na podeszwach stóp i dłoniach. U osób dbających ściśle o higienę zmiany mogą być trudno dostrzegalne.

Cechą charakterystyczną choroby jest świąd, który pojawia się trzy do czterech tygodni po zakażeniu świerzbem. Zaczyna się zwykle w okolicach udowych 3-4 tygodnie od zakażenia. Świąd nasila się po kąpieli, po rozebraniu się oraz w czasie spania, ponieważ zmiany temperatury (zwłaszcza jej wzrost) pobudza świerzbowce do drążenia w naskórku.

Chorują najczęściej dzieci, które zarażają się głównie podczas zabaw z rówieśnikami. U dzieci najtrudniej rozpoznać chorobę, gdyż z powodu drapania dochodzi u nich do powstawania wtórnych nadkażeń bakteryjnych i zmian ropnych.

Objawy zarażenia świerzbem

Typowa lokalizacja choroby to boczne powierzchnie palców rąk, stóp, okolica łokci, nadgarstków, pępka, na powierzchni brzucha i narządów rodnych. Na wymienionych powierzchniach stwierdza się nory świerzbowcowe czyli korytarze ryte przez samiczki w naskórku. Na skutek drapania pojawiają się przeczosy i wtórne zakażenia bakteryjne. Świerzb nie zajmuje pleców i twarzy.

Jak przebiega leczenie świerzbu?

Świerzb najczęściej zwalcza się stosując maść o nazwie chemicznej lindan. Stosuje się go przez 3 kolejne dni, pamiętając o codziennej zmianie bielizny. Postępem w leczeniu świerzbu jest wprowadzenie kremu o nazwie permetryna, który stosuje się jednorazowo. Jest on jednak znacznie droższy.

Jako profilaktykę zachorowania należy poddać leczeniu wszystkich członków rodziny. Ubrania należy wyprać w wysokiej temperaturze, wyprasować a następnie schować i nie używać ich przez najbliższe 10-14 dni.

