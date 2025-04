Normalna temperatura naszego ciała to ok. 36,6 st. C. Każde większe odchylenie w dół lub w górę skali termometru nie tylko zaburza funkcjonowanie organizmu, ale może też być niebezpieczne dla zdrowia. Zobacz co zrobić, by zbić wysoką gorączkę:

Kiedy stwierdza się gorączkę?

Każda wartość temperatury przekraczająca 36,6 st. C powinna zwrócić naszą uwagę. Jednak nie trzeba od razu sięgać po leki - jeśli temperatura nie przekracza 37,5 st. C, mówimy wówczas o tzw. stanie podgorączkowym. W takich przypadkach możemy spróbować zbić temperaturę za pomocą domowych sposobów - zimnych okładów, aspiryny, czy herbaty z kwiatów lipy z rozgrzewającymi malinami.

Jednak kiedy temperatura przekracza 37,5 mamy do czynienia z gorączką. Wtedy też trzeba podjąć poważniejsze kroki, a jeśli gorączka stale rośnie - rozważyć wizytę u specjalisty.

Jak obliczyć dawkę leku?

Jeśli zdarzy się, że gorączka przekroczy 38,5 st. C, należy podać paracetamol (Apap, Panadol, Efferalgan) w dawce minimum 15 mg na kilogram masy ciała, czyli dla osoby ważącej 70 kg: 2 tabletki po 500 mg. Po 15–20 minutach temperatura nie powinna dalej się podnosić.

Jak zbić wysoką gorączkę?

Kiedy już podamy leki a temperatura przestanie rosnąć, można wówczas podjąć kroki, które pomogą zbić temperaturę do normalnego poziomu:

ochładzanie za pomocą kąpieli (woda powinna być ciepła, jedynie kilka stopni chłodniejsza od temperatury ciała),

zimne okłady na czoło, kark, łydki,

zimne płyny do picia.

Jeśli to nie pomaga, należy podać lek z grupy NLPZ (niesterydowych leków przeciwzapalnych), np.:

ibuprofen (Ibufen, Ibum, Nurofen) w dawce 400 mg lub

kwas acetylosalicylowy (Aspirynę, Polopirynę) 1000 mg oraz kontynuować ochładzanie.

Warto wiedzieć! Gorączka powyżej 39 st C. bardzo męczy i osłabia organizm. Najbardziej wrażliwy na tak duże podwyższenie temperatury jest mózg, ale zagraża mu dopiero gorączka powyżej 41,5 st. C. W takiej sytuacji należy wezwać pogotowie.

Dowiedz się więcej o przyczynach bezobjawowej gorączki u dorosłych z naszego forum medycznego.

Na podstawie artykułu zamieszczonego w dwutygodniku "Przyjaciółka"