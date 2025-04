Badania

Podstawowym badaniem laboratoryjnym stosowanymi do diagnozowania mukowiscydozy jest badanie mikrobiologiczna plwociny, które ukazuje jakie bakterie zasiedlają drogi oddechowe chorej osoby. Innym sposobem potwierdzenia choroby jest badanie aktywności trzustkowych enzymów w stolcu (chymotrypsyna, trypsyna, elastaza 1) i zwiększona zawartość tłuszczu w kale. Świadczą one o niewydolności trzustki. W badaniach krwi możemy także uwidocznić wzrost aktywności enzymów wątrobowych (choroba dotyka także komórek wątrobowych) i wskaźników stanu zapalnego takich jak białko ostrej fazy i OB. W okresach zaostrzenia choroby zwiększa się także liczba leukocytów oraz zmniejszone ciśnienie parcjalne tlenu we krwi (hipoksemia).

A co z badaniami czynnościowymi?

Ze względu na poważne zaburzenia, jakie mukowiscydoza wywołuje w płucach, niezwykle ważne jest monitorowanie postępu choroby przez badania czynnościowe. Ponieważ choroba prowadzi do zaburzeń obturacyjnych dróg oddechowych (utrudnienia przepływu powietrza przez oskrzela) i, w konsekwencji rozdęcia płuc obserwujemy zmniejszoną pojemność życiową płuc i zwiększoną pojemność zalegającą. Ponadto w badaniach można ujawnić zwiększony opór dróg oddechowych oraz cechy nadreaktywności oskrzeli (około 50% chorych).

A w badaniach obrazowych?

Jeśli chodzi o badanie rentgenowskie klatki piersiowej to zmiany uwidaczniają się najwcześniej i najbardziej w górnym płacie prawego płuca. Co więcej badanie ujawnia dopiero bardziej zaawansowane zmiany i nie może służyć do monitorowania postępu choroby (niska czułość). Nie zmniejsza to jednak przydatności metod obrazowych dzięki którym (konkretnie badaniu RTG) możemy ujawnić: pogrubienie ściany i rozstrzenie oskrzeli, torbielowate przestrzenie głównie w płatach górnych, które świadczą o pęcherzach rozedmowych, workowatych rozstrzeniach i ropniach. Rentgen może także ujawnić rozdęcie płuc (płaty dolne) oraz niedodmę segmentalną czy poszerzenie wnęk płuca lub odmę. Rzadziej używa się tomografii komputerowej (TK), która cechuje się większą czułością. Jak więc widać dysponujemy wieloma metodami badania, rozpoznawania i monitorowania mukowiscydozy, które zwiększają nasza szansę na skuteczne przeciwdziałanie skutkom postępującej choroby.