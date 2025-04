W diagnostyce zapaleń jelit zastosowanie znajduje wiele metod. Warto jednak rozpocząć od najprostszych: badania krwi i kału. W przebiegu choroby Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego często spotykamy się ze spadkiem wartości hemoglobiny, poziomu żelaza oraz białka w surowicy, a także podwyższonym wskaźnikiem OB. Badanie kału zaś umożliwia wykrycie krwawienia z przewodu pokarmowego (badanie na krew utajoną w kale) oraz wykluczenie biegunki bakteryjnej, która sporadycznie może przebiegać z krwawieniem.

Złoty standard diagnostyczny - kolonoskopia

Złotym standardem w diagnostyce chorób zapalnych jelit są badania endoskopowe – rektoskopia oraz kolonoskopia. Pozwala ona nie tylko na rozpoznanie stanu zapalnego, ale również na różnicowanie pomiędzy wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, a chorobą Crohna. Obraz endoskopowy pierwszego schorzenia uwidacznia jednoodcinkowe zmiany, obrzęk oraz przekrwienie błony śluzowej, tak zwane granulowanie oraz różnokształtne owrzodzenia i nadżerki. W chorobie Crohna obserwujemy zmiany w wielu miejscach (wieloogniskowe) oraz śluzówkę o „brukowanej” lub „guzkowatej” powierzchni, niekiedy tylko lekko zaczerwienioną.

Ostateczne rozpoznanie - badanie histopatologiczne

Pomocnym może okazać się pobranie wycinków do badań histopatologicznych w trakcie kolonoskopii. Obserwując następnie pobrany materiał pod mikroskopem, możemy zaobserwować zmiany charakterystyczne dla każdego schorzenia – rozlany naciek zapalny nieprzekraczający błony śluzowej we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz zapalenie obejmujące całą szerokość ściany jelita i ziarniniaki w chorobie Crohna.

Badania pomocnicze

W szczególnych przypadkach do diagnostyki chorób zapalnych jelit wykorzystać można rentgen przeglądowy jamy brzusznej. Pozwala on na uwidocznienie nieregularności rzeźby błony śluzowej, zwężenia i charakterystyczne objawy „sztywnej rury” we wrzodziejącym zapaleniu jelita oraz „spinek do mankietów” w chorobie Crohna. W fazie remisji choroby można zastosować ponadto doobytniczy wlew kontrastowy, który ujawnia zmiany w śluzówce jelita. Wlew w ciężkim rzucie choroby może wywołać ostre rozdęcie okrężnicy, dlatego jest całkowicie przeciwwskazany.

