Zbiór zasad dobrej pielęgniarki powstał podczas warsztatów, w trakcie których pracownicy szpitala w Giżycku tworzą plan zmian w placówce oraz pomocne w jego powstawaniu materiały edukacyjne. Jednym z nich jest zbiór 10 zasad, jakie powinny przyświecać pracy pielęgniarki.

Profil dobrej pielęgniarki to odpowiedź na wyniki ankiety wśród mieszkańców Giżycka, którzy pytani o najważniejsze zmiany, jakich oczekują od personelu pielęgniarskiego, wskazywali na potrzebę większej życzliwości (32%) i dostępności (29%). Podczas dyskusji warsztatowych panie pielęgniarki podkreślały, że ich zadaniem jest bycie kimś w rodzaju adwokata pacjenta, który m.in.: wysłucha, zapyta o zdrowie, nie każe na siebie czekać, mówi do pacjenta, a nie obok niego, zawsze informuje o tym, co robi.

Wyniki ankiety pokazały również, że 27% mieszkańców Giżycka widzi potrzebę zapewnienia większej intymności podczas badań. Proponowane przez pielęgniarki zasady to np. zmniejszenie liczby personelu uczestniczącego w obchodzie, zachowanie powagi podczas obchodu, uprzedzanie pacjenta i prośba o jego zgodę na uczestniczenie osoby trzeciej podczas zbierania wywiadu czy wykonywania różnych badań i zabiegów pielęgnacyjnych, nie komentowanie wyglądu pacjenta, nie wypowiadanie głośno na korytarzu nazwiska pacjenta, nie przekazywanie informacji dotyczących dolegliwości pacjenta na korytarzu.

– Większość tych zasad wydaje się oczywista. Jednak po kilku latach pracy pojawia się rutyna i często zapominamy, że mamy przed sobą przestraszonego pacjenta, który potrzebuje więcej ciepła, że nie wszystko zawsze rozumie i trzeba poświęcić mu więcej czasu. Staramy się przypominać o tych zasadach personelowi. Wiem że nie będzie łatwo zmienić utarte przyzwyczajenia, ale będziemy się starali – mówi Ewa Kilanowska, pielęgniarka oddziałowa w Szpitalu Giżyckim.

Eksperymentalny projekt „Najlepszy Szpital. Giżycko” ma na celu zmianę placówki w bardziej przyjazną dla pacjentów. Pierwszym etapem akcji była ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców Giżycka. Jej wyniki posłużą do przygotowania planu zmian. Przebieg projektu można na bieżąco obserwować na stronie internetowej www.najlepszyszpitalgizycko.pl, na www.facebook.com/zdroweszpitale oraz na Twitterze: @szpitalgizycko.

