Zęby są niezbędne do siekania, rozdrabniania pokarmu. Dzięki nim Twój uśmiech wygląda pięknie.

Do 6.–7. roku życia człowiek żyje z zębami mlecznymi, których jest dwadzieścia. Kolejne uzębienie (stałe) liczy do 32 zębów, z czego ostatnie trzonowe, tzw. zęby mądrości, mogą wyrastać dopiero w wieku 20, a nawet 30 lat.

Zęby są naszą wizytówką. Są nam niezbędne do siekania, rozdrabniania, gryzienia pokarmu, czyli pierwszej fazy procesu trawienia.

Budowa



Zęby umocowane są w żuchwie (dolne) i szczęce (górne). W związku z tym czy różnią się budową lub umocowaniem? Nie. Każdy ząb jest tak samo umocowany i zbudowany z tego samego, nazwijmy to, materiału.

Widoczną część zęba nazywamy koroną, która ma różny formy w zależności od rodzaju zęba.

Przykładowo korona kłów ma kształt stożka, zaś ta zębów trzonowych jest spłaszczona, co ułatwia miażdżenie pokarmu.

Korona pokryta jest szkliwem, czyli najtwardszą tkanką w organizmie człowieka, która ma za zadanie ochronę zęba aż do korzenia.

Czego nie widać



Pod szkliwem znajduje się substancja zwana zębiną. Jest ona nieco mniej twarda niż szkliwo, ale również pełni ważną rolę – ochrania pęczek naczyniowo-nerwowy. Okala również korzeń zęba, ale w tym odcinku jest pokryta tzw. cementem – substancją, która łączy go z kością.

Wnętrze zęba wypełniają naczynia krwionośne i nerwy, których zakończenia znajdują się w miazdze zęba – miękkiej tkance.

Tak zbudowane zęby są osadzone, dzięki licznym i delikatnym włóknom, w zębodołach.

Rodzaje zębów



Wśród zębów człowieka wyróżnia się następujące:

