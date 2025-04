Jak wygląda wizyta kontrolna u ortodonty osoby z już założonym aparatem?

Magdalena Jelska-Górnicka: W czasie wizyty kontrolnej bardzo często zmieniane są elementy aparatu, czyli drucik, który jest na zameczkach, czyli tych częściach, które są naklejane na ząb. Jest bardzo często zmieniany, aczkolwiek też nie zawsze na każdej wizycie kontrolnej jest zmieniany za każdym razem ten sam łuk ortodontyczny. Bywa, że lekarz zakłada tylko specjalny łańcuszek czy zmieni tylko ligatury, czyli to co trzyma ten drucik w zamku, bo bardzo często on by się wyślizgnął z aparatu i trzeba go w jakiś sposób utrzymać.

Jakie aparaty ortodontyczne dostępne są teraz na rynku?

Magdalena Jelska-Górnicka: Aparaty ortodontyczne dzielimy na ruchome i takie, które są na stałe w jamie ustnej i są przyklejone na czas leczenia do zębów pacjenta. Jeśli chodzi o aparaty ruchome to stosujemy je najczęściej u dzieci, w takiej wczesnej fazie leczenia. Są to aparaty, które można w każdej chwili z buzi wyjąć, więc tutaj samodyscyplina pacjenta jest bardzo ważna, bo taki aparat trzeba nosić co noc, czyli po pierwsze zakładać go na całą noc i przynajmniej 2 do 4 godzin dziennie, wówczas takie leczenie ma sens.

A jak wygląda leczenie aparatem stałym?

Magdalena Jelska-Górnicka: Jeśli chodzi o aparaty stałe to mamy aparaty metalowe i aparaty estetyczne, które są aparatami zewnętrznymi, czyli przyklejanymi do zewnętrznych powierzchni zębów, które widać przy uśmiechu. Aparaty metalowe od aparatów ceramicznych różnią się tym, że są dużo bardziej widoczne, ale aparat metalowy to bardzo dobry rodzaj aparatu, jest również najmniej kosztowny – jego koszt waha się od 1500 do 1800zł za jeden łuk. Aparaty estetyczne często kosztują ponad 2000zł, ale są dużo mniej widoczne, więc często decydują się na nie osoby dorosłe, które już pracują. Aparaty metalowe najczęściej nosi młodzież, ale nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby nosiła go osoba np. po 30. roku życia. Można też zastosować u większości pacjentów aparaty wewnętrzne, czyli lingwalne, które przyklejone są do wewnętrznych powierzchni zębów i są zupełnie niewidoczne dla osób z otoczenia danego pacjenta. Pacjent na początku wyczuwa aparat językiem, ale jest on zupełnie niewidoczny w jego jamie ustnej, może się uśmiechać i w ogóle takiego aparatu nie widać. Te aparaty są aparatami drogimi, gdyż aparat wewnętrzny prostszy kosztuje około 5 tysięcy złotych, przy aparatach indywidualnie wykonanych dla pacjenta, jak np. aparat incognito koszt wynosi około 8 tys. za jeden łuk.

Czy takie indywidualnie wykonane dla konkretnego pacjenta aparaty mają zalety, których nie mają inne aparaty?

Magdalena Jelska-Górnicka: Aparat incognito radzi sobie z wieloma wadami ortodontycznymi u pacjentów, ma dużo szersze zastosowanie jeżeli chodzi o aparaty wewnętrzne niż aparat językowy prostszy, który jest tańszy.

Rozmowę przeprowadziła Justyna Perkowska.