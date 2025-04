Czy bolała Cię kiedyś głowa?

Bóle głowy to jedna z najczęstszych skarg, z którą chorzy zgłaszają się do lekarza. 80% populacji doznała tego nieprzyjemnego uczucia przynajmniej raz w życiu. Dla wielu jest to problem z którym muszą się zmierzyć każdego dnia.

Międzynarodowa klasyfikacja bólów głowy wyróżnia trzy podstawowe rodzaje tego schorzenia: pierwotne i wtórne bóle głowy oraz neuralgie nerwów czaszkowych.

Pierwotny ból głowy

Do pierwotnych bólów głowy zalicza się:

Migrenę. Bóle typu napięciowego. Klasterowe bóle głowy. Inne pierwotne bóle głowy, takie jak: ból głowy pierwotny kłujący, wysiłkowy, kaszlowy czy związany z aktywnością seksualną.

Migrena – częsty problem

Do najczęstszych typów bólu głowy należy migrena oraz bóle napięciowe. Migrena występuje u 4% ludzi przed okresem dojrzewania, a jej częstość rośnie do około 40. roku życia. Średnio cierpi na nią około 6% mężczyzn i aż 18% kobiet.

U 20-60% chorych występuje tak zwana faza zwiastunów, która polega głównie na pogorszeniu funkcjonowania pod postacią zmiany nastroju, trudnościach w koncentracji, zmęczeniu. Po fazie zwiastunów pojawia się u części chorych tzw. aura.

Czym jest aura?

Aura polega na objawach neurologicznych, takich jak mroczki przed oczami, zniekształcenie widzianego obrazu, podwójne widzenie, mrowienia kończyn czy wokół ust, czasem zawroty głowy, szum w uszach.

Czy masz migrenę?

Klasyczny ból migrenowy jest jednostronny, stopniowo narastający, w 85% przypadków o pulsującym charakterze. Blisko 90% chorych w trakcie napadu odczuwa mdłości, a u 30% pojawiają się wymioty. Napad migrenowy trwa od 4h do 48h i zdarza się u większości chorych około 1-2 razy w ciągu miesiąca.

Ból napięciowy – ból obustronny

Ból napięciowy to najczęstszy ból głowy. Od migreny odróżnia go obustronne występowanie, nie ma pulsującego charakteru, nie towarzyszy mu aura ani nudności.

Ból klasterowy

Klasterowy ból głowy jest zdecydowanie częstszy u mężczyzn niż u kobiet. Cierpi na nią prawdopodobnie około 0,1-0,4% populacji.

Typowe cechy tego bólu to obrzęk powiek i zaczerwienienie spojówek po stronie bólu, także obrzęk śluzówek nosa i wodnisty wyciek z niego. Ból klasterowy może mieć zarówno charakter epizodyczny, jak i przewlekły.

Wtórny ból głowy – efekt urazu

Wtórne przyczyny bólów głowy powstają w efekcie urazu głowy lub szyi lub jako efekt chorób naczyniowych dotyczących krążenia śródmózgowego. To także bóle powstałe w efekcie działania substancji chemicznych (w tym alkoholu czy narkotyków) lub powstałe w efekcie chorób oczu, uszu, nosa, zatok przynosowych czy zębów.

Neuralgia

Samoistna neuralgia trójdzielna to choroba bardzo rzadka. Częstość zachorowania wynosi około 15 osób na 100 tysięcy, choroba ta dotyczy głównie osób po czterdziestce. Szczyt zachorowalności przypada między 50. a 70. rokiem życia.

Charakterystyczne cechy neuralgii trójdzielnej to jednostronny, krótki napad bólu o ostrym, kłującym charakterze. Ból tego typu może być sprowokowany emocjami, jedzeniem lub żuciem, urazami, a czasem nawet myciem lub goleniem.