Kobiety chorują częściej

Ból głowy typu napięciowego to wyraźnie, bo aż dwukrotnie częściej, problem kobiecy. Wydawało by się zatem, że żeńskie hormony płciowe odgrywają rolę w mechanizmach powstawania NBG, ale związek ten nie został dobrze poznany. W odróżnieniu od migreny, część badań nie potwierdza jakoby „kobiece sprawy”, tj. menstruacja, ciąża, przyjmowanie środków antykoncepcyjnych czy okres menopauzalny wpływały w znaczący sposób na NBG. NBG u obu płci pojawia się najczęściej w średnim wieku, ale nierzadko rozpoczyna się już wkrótce po wejściu w dorosłe życie. Według niektórych autorów istnieją dwa szczyty zachorowania : 15-20 r.ż. oraz 35-40 r.ż. NBG zdarza się także u nastolatków oraz młodszych dzieci.

Co jeszcze wiemy o czynnikach ryzyka?

W 1993 niemieccy autorzy stwierdzili, że zmiany pogody oraz stres psychospołeczny są najpowszechniejszymi czynnikami wywołującymi napady bólu. Analiza ta wskazała również na okres przedmiesiączkowy, stres zawodowy oraz problemy ze snem jako na stany, które mogą wpływać na większe ryzyko pojawienia się bólu głowy, zwłaszcza u kobiet. W tym samym roku duńscy naukowcy zbadali, że siedzący tryb życia może mieć znaczenie w wywoływaniu NBG; tym razem wpływ ten wykazano na mężczyznach. Również późniejsze badania, w tym przeprowadzone na nastolatkach, poparły dotychczasowe tezy o korzystnej roli aktywności fizycznej w prewencji NBG. Sporo badań skoncentrowało się na zagadnieniu wpływu urządzeń elektronicznych na występowanie bólów głowy; większość z nich dotyczyła spędzania czasu przed komputerem przez osoby w młodym wieku. Ich wyniki wskazują, że nie jest to najlepszy sposób na spędzanie wolnego czasu. Kontrowersyjna pozostaje kwestia wpływu telefonów komórkowych na NBG, podobnie jak nierozstrzygnięte są hipotezy dotyczące wielogodzinnego słuchania muzyki. Niekorzystna rola alkoholu, kofeiny oraz wielu innych czynników związanych ze stylem życia jest nadal przedmiotem wyjaśnień.

Głos przeciwko paleniu papierosów

W artykule opublikowanym na łamach “Headache” w 2008 roku pokazano wyniki pracy z Nowej Zelandii na temat zależności między paleniem papierosów a bólami głowy. Prawie tysiąc osób zapytano o historię bólów głowy oraz nawyki związane z nikotyną. Stwierdzono, że nastolatki, które palą papierosy częściej doświadczają bólów głowy, jednak nie zwiększa to ryzyka tej dolegliwości w przyszłości. Z drugiej strony dane wskazują, że osoby z częstymi bólami głowy w młodszym wieku częściej sięgają po papierosy w późniejszym okresie. W innych badaniach wykazano także, że palacze są bardziej zagrożeni mieszanymi oraz polekowymi bólami głowy.

