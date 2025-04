fot. Fotolia

Reklama

Dwutorowa walka z grzybicą



Ciało ma swoją wewnętrzną inteligencję, dzięki której może uzdrawiać się samo. Musisz jedynie zapewnić mu właściwe środowisko przez odpowiednio długi czas.

Celem leczenia kandydozy jest zabicie grzybów i pozbycie się nadmiaru drożdżaków. Nie można ich całkowicie wyeliminować z organizmu, ale można przywrócić równowagę flory jelitowej. Wymaga to przyjęcia strategii dwutorowej.

Po pierwsze, należy przyjmować środek przeciwgrzybiczy na przerost drożdżaków, a po drugie, zmodyfikować dietę w celu zagłodzenia grzyba.

Leczenie jest proste, lecz wymaga staranności, dyscypliny oraz wytrwałości, które pozwolą na osiągnięcie celu.

Kto powinien poddać się leczeniu grzybicy?



Najlepszym sposobem na stwierdzenie, czy infekcja drożdżakowa dotyczy właśnie ciebie, jest wypełnienie kwestionariusza dr. Crooka, konsultacja ze specjalistą, który ma doświadczenie w leczeniu drożdżycy, oraz pogłębianie wiedzy na ten temat.

W swoim gabinecie analizuję odpowiedzi moich klientów na pytania z kwestionariusza, przeprowadzam obszerny wywiad medyczny, a także wykorzystuję diagnostykę komputerową do zidentyfikowania zaburzeń równowagi w organizmie. Na własne życzenie klient może również wykonać badanie krwi i/lub stolca w celu zdiagnozowania przerostu Candida albicans, ale zwykle sama tego nie zalecam.

Z własnego doświadczenia wiem, że drożdżaki i grzyby są bardzo trudno wykrywalne. Często chowają się w narządach i tkankach, więc wyniki badań krwi i stolca nie są jednoznaczne. Dlatego uważam, że szkoda na nie pieniędzy.

W wielu przypadkach chorzy otrzymali negatywne wyniki badań krwi, a co za tym idzie – pozostali bez właściwej diagnozy, chociaż można by, w ich przypadku, mówić o tak zwanym stadium subklinicznym (niewykrywalnym przez testy laboratoryjne). Niektórzy ludzie mają dużą wrażliwość pod względem chemicznym, której nie uwzględniają normy laboratoryjne. Dlatego też, chociaż u tych osób występują objawy chorobowe, nie znajduje to odzwierciedlenia w wynikach badań.

Ponadto układ krwionośny jest zwykle ostatnim układem wykazującym oznaki zaburzeń, ponieważ organizm kompensuje wszelkie straty, aby tylko zachować w nim równowagę.

Zobacz też: Jakie są najczęstsze przyczyny bólu brzucha?

Badanie PH krwi i śliny



Utrzymanie odpowiedniego poziomu pH krwi jest priorytetem, ponieważ od tego zależy nasze przetrwanie. Płyny i tkanki ciała mają różne zakresy pH (poziomy kwasowości). PH krwi musi wynosić 7,35 (zasadowe).

Jeśli ulegnie zmianie choćby o kilka dziesiątych procent, pojawiają się objawy chorobowe, a gdy zmieni się więcej niż o połowę jednostki pH, dochodzi do poważnej choroby, a nawet śmierci. Organizm usiłuje za wszelką cenę utrzymać odpowiedni poziom pH, na czym mogą ucierpieć tkanki i narządy. Dlatego też lekarz może nie rozpoznać problemu na podstawie samych wyników badania krwi. Pamiętaj, że badanie pH śliny różni się od badania pH krwi, więc nie wpadaj w panikę, jeśli wyniki badań śliny będą odbiegały od normy.

Wciąż brakuje funduszy na badania, które pozwoliłyby na opracowanie lepszych testów diagnostycznych kandydozy i innych zaburzeń równowagi jelitowej. Powodem ku temu jest to, że zachodnia medycyna w zasadzie nie rozumie i nie dostrzega wagi tego problemu. Skoro brak dokładnych badań diagnostycznych, musimy uciekać się do innych metod.

Reklama

Badanie krwi i stolca



W rzadkich przypadkach faktycznie zalecam przeprowadzenie badań krwi oraz stolca, ale nawet jeśli wyniki są negatywne, nie wykluczam leczenia klienta z kandydozy – polegam, w dużej mierze, na innych aspektach mojej oceny jego stanu zdrowia.

Tak naprawdę, w ciągu piętnastu lat praktyki, przyjęłam tysiące klientów, a tylko w kilku przypadkach nie zastosowałam terapii przeciwgrzybiczej. Zastosowanie jej w celu wyleczenia infekcji i stanów zapalnych w organizmie pozwala mi przekonać się, czy istnieją jeszcze inne obszary ciała, którym trzeba przywrócić równowagę.

Żyjemy w zatrutym świecie – a poziom stresu jest wyższy niż kiedykolwiek wcześniej – dlatego każdy człowiek odniósłby korzyści z wyleczenia infekcji oraz stanów zapalnych. Nawet jeśli odczuwasz tylko łagodne objawy chorobowe, zastosowanie się do moich zaleceń pomoże ci uzyskać więcej energii i lekkości oraz większą jasność umysłu.

Zobacz też: Czym grozi nadmiar grzybów Candida w organizmie?

Fragment pochodzi z książki „Grzyby Candida – przyczyna większości chorób” autorstwa A. Boroch (Wydawnictwo Astropsychologii, 2014). Publikacja za zgodą wydawcy.